Unifor représente 1 400 travailleuses et travailleurs du CP au Canada, et 9 200 travailleuses et travailleurs ferroviaires dans l'ensemble du pays.

Selon le CP et KCS, le réseau combiné:

Crée un réseau ferroviaire transcontinental entre les États-Unis, le Mexique et le Canada

Améliore l'efficacité de la ligne à voie unique

Renforce la concurrence

Favorise la croissance économique en Amérique du Nord

Soutient les objectifs en matière d'environnement et de durabilité

« Les nouvelles offres de lignes uniques du réseau combiné permettront d'élargir considérablement la portée du marché pour les clients desservis par le CP et KCS, de fournir de nouvelles options de services de transport concurrentiels et de soutenir la croissance économique nord-américaine. La transaction devrait également permettre de créer des emplois dans l'ensemble du réseau combiné. En outre, on s'attend à ce que les améliorations de l'efficacité et du service aient d'importantes retombées environnementales », ont déclaré le CP et KCS dans un communiqué de presse conjoint.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

