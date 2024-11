Unifor sort son épingle du jeu dans le secteur de l'hôtellerie : Succès retentissant au Sheraton Montréal avec une nouvelle convention collective

MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Unifor est fier d'annoncer l'acceptation de la nouvelle convention collective par ses membres travaillant au Sheraton Montréal, avec un taux d'approbation de 91 % obtenu lors de l'assemblée de mardi après-midi. Cette entente marque un tournant important, non seulement pour les membres du Sheraton, mais également pour l'ensemble du secteur hôtelier montréalais, dans une année où les négociations ont souvent été difficiles et marquées par des conflits dans l'industrie.

La nouvelle convention collective offre une augmentation salariale cumulative de 27 % sur cinq ans, dont 23 % pour les quatre premières années. Avec cette avancée, les membres du Sheraton bénéficient d'une reconnaissance financière notable qui réaffirme l'importance de leur travail dans un secteur en pleine reprise. En plus de ces augmentations, l'entente prévoit une réduction des échelons salariaux pour les nouveaux employés, leur permettant d'atteindre le plein salaire plus rapidement, ce qui constitue une avancée majeure pour l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre qualifiée au Sheraton. En parallèle, l'employeur augmente également sa contribution au régime d'assurance, renforçant ainsi la sécurité financière et la tranquillité d'esprit des employés.

« Dans un contexte où les conflits de travail se sont multipliés dans le secteur hôtelier, nous avons prouvé qu'il est possible de négocier des gains significatifs sans conflit, grâce à la solidarité et à la persévérance de nos membres » affirme le directeur québécois d'Unifor Daniel Cloutier. « Nous sommes extrêmement fiers de cette victoire, qui démontre notre capacité à défendre efficacement les droits et la dignité de nos membres dans des conditions difficiles. »

Unifor a également obtenu l'instauration d'un programme de pourboire numérique, une avancée importante dans le secteur hôtelier. Ce programme, qui bénéficiera tant aux préposées aux chambres qu'au personnel du « bureau des chasseurs », offre une solution moderne pour reconnaître et valoriser concrètement le service à la clientèle de ces travailleuses et travailleurs. Par ailleurs, la nouvelle convention prévoit une septième semaine de vacances après 30 ans de service, soulignant ainsi la reconnaissance du service de longue durée. Enfin, des améliorations significatives ont été apportées à la charge de travail des préposés aux chambres, garantissant des conditions plus justes et respectueuses pour ces employées.

Un contexte de tensions dans l'industrie

Alors que plusieurs hôtels montréalais et ailleurs au Québec ont connu des conflits de travail cette année, marqués par des grèves et des lock-out en réponse aux conditions de travail et aux salaires, Unifor a su négocier une entente exemplaire sans interruption.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor se bat pour les droits de tous les travailleurs et travailleuses. Il lutte également pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à apporter des changements progressifs pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec Véronique Figliuzzi, représentante nationale aux communications d'Unifor Québec, à [email protected].