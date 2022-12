Unifor salue la vente des deux scieries de GreenFirst au Québec à Chantier Chibougamau

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, QC, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La compagnie Produits forestiers GreenFirst a annoncé ce matin la vente de ses deux scieries de La Sarre et de Béarn et ses opérations forestières d'Abitibi et du Témiscamingue ainsi que leurs actifs et opérations commerciales connexes à Chantier Chibougamau, une entreprise familiale québécoise, qui fabrique et commercialise des produits forestiers depuis 1961. Plus de 1150 personnes y travaillent, faisant d'elle l'employeur principal des municipalités de Chibougamau et Lebel-sur-Quévillon (Nordic Kraft), donc de toute la région du Nord-du-Québec, en plus de jouer un pareil rôle à Landrienne près d'Amos avec Scierie Landrienne.

Autrefois détenues par Tembec puis par RYAM-Rayonier à compter de 2017, les usines de Béarn et La Sarre, qui font partie du riche patrimoine forestier québécois, étaient depuis août 2021, la propriété de Produits forestiers GreenFirst. Les quelque 320 hommes et femmes qui travaillent aujourd'hui au Québec au sein de l'équipe de Produits forestiers GreenFirst feraient donc désormais partie de la famille de Chantiers Chibougamau, après la clôture de la transaction qui est prévue au premier trimestre 2023.

« Nous saluons l'acquisition des deux scieries par Groupe Chantier Chibougamau. Nous voyons d'un bon œil que les opérations soient détenues par des intérêts québécois qui ont à cœur le développement de la région » explique Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. « Nous sommes déjà en contact avec la direction de Chantier Chibougamau, Unifor étant présent à Scierie Landrienne à Landrienne et à Nordic Kraft à Lebel-sur-Quévillon, où nos membres travaillent et nous allons poursuivre nos discussions dans l'atteinte des objectifs de négociations d'Unifor pour la scierie de La Sarre » précise le directeur québécois.

