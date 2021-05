Unifor salue l'implantation d'une intervenante auprès des femmes pour son groupe syndiqué chez Halo Pharma-Cambrex

MIRABEL, QC, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les membres de la section locale 728 du syndicat Unifor à l'emploi de Halo Pharma-Cambrex à Mirabel ont appuyé dans une proportion de 80 % le projet de convention collective qui leur a été présenté samedi dernier au cours d'une assemblée syndicale.

La convention collective, expirée depuis le 30 avril dernier, a été renouvelée au terme d'une douzaine de rencontres de négociation.

Au nombre des faits saillants mentionnons de nombreuses améliorations aux clauses normatives et monétaires dont :

Journées rémunérées pour absence imputable à la COVID-19 (attente de test, etc.);

Bonification de la contribution de l'employeur au Fonds de solidarité FTQ;

Augmentation salariale de près de 5 % sur un contrat de trois ans;

Création d'un poste d'intervenante auprès des femmes libérée par l'employeur pour soutenir les femmes syndiquées aux prises avec des problématiques;

Dix jours de congés, dont trois rémunérés, pour violence familiale.

« Nous voulons reconnaître cet engagement de l'employeur à soutenir les femmes qui affrontent des situations difficiles dans leur vie personnelle. Au moment où la violence envers les femmes atteint de tristes sommets, c'est d'autant plus important de poser des gestes concrets pour contrer les effets néfastes », a commenté John Caluori, adjoint au directeur québécois d'Unifor.

Halo Pharma-Cambrex est en entreprise pharmaceutique basée à Mirabel qui emploie 80 membres d'Unifor dont plus de 70 % sont des femmes.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Renseignements: Marie-Andrée L'Heureux, responsable des communications, Unifor-Québec, (514) 916-7373 [email protected]

Liens connexes

http://www.uniforquebec.org