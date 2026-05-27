TORONTO, le 27 mai 2026 /CNW/ - Unifor se réjouit des annonces faites aujourd'hui par le gouvernement fédéral en matière d'approvisionnement et de politique de défense, qui placent les avions Bombardier Global de fabrication canadienne, ainsi que les membres du syndicat qui les construisent, au cœur du renforcement des priorités du Canada en matière de défense et d'industrie aérospatiale.

« Le Global 6500 est une réussite canadienne, fruit du travail des membres d'Unifor à Montréal et à Toronto. Unifor est fier que ses membres aient été choisis pour ce projet et s'attend à ce que le cadre d'approvisionnement soit à la hauteur de cet héritage, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Cela signifie qu'il faut continuer à établir des partenariats dans le domaine de la défense au-delà de Washington, et veiller à ce que les travailleuses et travailleurs canadiens, y compris ceux qui effectuent les travaux d'intégration à forte valeur ajoutée, participent à ce programme du début à la fin. »

Les membres d'Unifor travaillant sur les sites de Bombardier à Montréal et à Toronto construisent le Global 6500, l'avion choisi pour accueillir le système GlobalEye de Saab. Le syndicat applaudit l'engagement du gouvernement à construire au moins 40 avions au Canada au cours des 15 prochaines années.

Les dernières modalités devant encore être définies et les systèmes de surveillance et de commandement et de contrôle intégrés à l'appareil représentant une part importante de la valeur totale du programme et des emplois qu'il génère, Unifor demande au gouvernement de veiller à ce que ces travaux soient confiés en priorité à des installations et à des travailleuses et travailleurs canadiens.

« Nos membres ont consacré leur vie professionnelle à construire certains des avions les plus sophistiqués au monde. La décision du gouvernement fédéral témoigne du rôle essentiel que jouent nos membres dans la défense nationale, et c'est une source de fierté, a déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. Il faut maintenant que le gouvernement traduise cette fierté en mesures concrètes. Nous devons veiller à ce que ce partenariat se traduise par des emplois en intégration, des emplois dans les chaînes d'approvisionnement et des emplois qui seront encore là pour la prochaine génération de travailleuses et travailleurs de l'aérospatiale au Québec. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie, dont plus de 10 000 membres qui œuvrent dans l'industrie aérospatiale à travers le pays, dans la fabrication, la maintenance, la réparation et la révision (MRO), ainsi que dans les industries connexes. Le syndicat milite pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs, et pour leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

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