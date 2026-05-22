TORONTO, le 22 mai 2026 /CNW/ - Unifor et Air Canada ont conclu une entente de principe qui couvre les agentes et agents du service à la clientèle travaillant dans les aéroports et les centres d'appels pour fournir des services tels que la gestion des relations avec la clientèle et du parcours client dans l'ensemble du pays.

Les détails de l'entente seront rendus publics après sa ratification.

Unifor et Air Canada ont conclu une entente de principe (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

Les assemblées de ratification sont prévues du 1er au 12 juin dans différentes villes du Canada.

Près 6 000 membres de la section locale 2002 d'Unifor travaillent dans les différents sites d'Air Canada au pays.

Ces membres fournissent un service à la clientèle et un soutien fonctionnel essentiels, en aidant les passagères et passagers dans les aéroports, depuis les centres d'appels et par le biais du programme Aéroplan, pour la billetterie, les réservations, les modifications d'itinéraire, les primes voyages et les transactions en ligne.

Quand un vol est retardé ou annulé, ils jouent un rôle central dans les efforts visant à rétablir la situation en gérant les nouvelles réservations, les correspondances, l'hébergement, les compensations et la correspondance avec la clientèle. Ils sont souvent le premier point de contact en cas de problème et contribuent à rétablir la confiance après une défaillance du service.

La convention collective actuelle avec Air Canada a pris fin le 28 février 2026.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs, et pour leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

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