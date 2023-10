Unifor s'installe dans la Vallée de la Batterie à Bécancour

BÉCANCOUR, QC, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Nous sommes fiers d'annoncer que Unifor a ouvert un bureau à Bécancour pour assurer une présence solide à proximité de la nouvelle Vallée de la Batterie. Unifor est LE syndicat de l'automobile et nous sommes résolus à représenter ses travailleuses et travailleurs dans leurs luttes et à défendre leurs droits.

Unifor est déjà le syndicat représentant plus de 15 000 personnes dans la région et plusieurs centaines de travailleuses et travailleurs à Bécancour. L'ouverture de ce local ne fait que solidifier notre présence déjà bien assise dans la région.

Le directeur québécois Daniel Cloutier ainsi que l'équipe de direction d'Unifor Québec était présente pour accueillir les membres et engager des discussions sur les projets d'avenir d'Unifor dans la région.

Avec les subventions gouvernementales dédiées au secteur des batteries, il est essentiel que les retombées pour Bécancour se traduisent principalement par des emplois de qualité et une rémunération adéquate pour les résidents de la région » mentionne Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Unifor représente déjà 22 000 travailleuses et travailleurs chez les manufacturiers automobiles et plus de 17 000 membres travaillant pour des fournisseurs de pièces automobiles. Nous sommes déterminés à ce que ce nouveau chapitre du secteur de l'automobile vient gonfler les rangs du plus important syndicat de l'automobile.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

