Unifor rappelle l'importance de relancer l'usine de pâte de Thurso en marge du triste deuxième anniversaire de sa fermeture

THURSO, QC, le 12 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Au passage du deuxième anniversaire de la fermeture de l'usine, le syndicat Unifor qui représente les travailleuses et travailleurs rappelle l'importance de cette usine pour la région de l'Outaouais.

« Nous voulons réinsister sur le fait que le travail doit se poursuivre pour remettre cette usine sur pied. C'est fondamental pour l'économie régionale. Je sais que le gouvernement québécois est proactif dans ce dossier et j'espère que prochainement, on réussira à redémarrer les installations avec un nouvel opérateur », a expliqué Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Une industrie en difficulté qui a besoin d'innover

Comme il le demande depuis des années, le syndicat appelle à des solutions innovantes. « Plusieurs recherches ont démontré que l'utilisation du bois peut se décanter dans une multitude de domaines et de produits. Qu'attendons-nous pour aller plus loin dans cette voie ? Nous avons la ressource qui est renouvelable, à nous de prendre le virage », rappelle le dirigeant syndical.

L'importance de préserver les installations

Unifor rappelle aussi l'importance de maintenir l'entretien des installations afin d'en assurer l'avenir. Rebâtir une usine comme celle de Thurso à neuf représenterait près de deux milliards de dollars. Alors que l'adapter pour produire différents types de pâtes ou même un produit fini ne nécessiterait que quelques centaines de millions de dollars. « Le calcul est assez simple », explique M. Gagné. En ce sens, le syndicat se réjouit de l'engagement du gouvernement québécois de maintenir le chauffage dans l'usine.

Unifor poursuit toujours son travail auprès de ses membres et au sein de la cellule de crise mise en place par le gouvernement québécois.

Unifor représente les quelque 200 membres qui étaient à l'emploi de l'usine et plus de 12 000 membres dans le secteur forestier au Québec.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

