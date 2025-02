Unifor Québec salue le contrat de formation des CF-35A accordé à CAE et rappelle l'importance d'un approvisionnement stratégique pour l'aérospatiale canadienne

MONTRÉAL, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Unifor Québec, qui représente plusieurs milliers de travailleuses et travailleurs dans le secteur aérospatial, accueille favorablement l'annonce du gouvernement fédéral d'accorder à CAE un important contrat de formation pour les pilotes de CF-35A. D'une valeur de 5 milliards de dollars sur 37 ans, ce contrat prévoit la création de quelque 1 100 emplois directs et promet des retombées économiques majeures pour le Québec et l'ensemble du pays.

« La menace de guerre tarifaire nous impose de revoir nos façons de faire en matière d'approvisionnement. Il faut agir de manière plus délibérée pour mobiliser notre propre secteur aérospatial et protéger notre base manufacturière. Cette annonce marque un pas dans la bonne direction. Nous appelons le gouvernement fédéral à maintenir cette orientation lors de l'octroi des prochains contrats. »

- Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor

« Cette annonce représente une étape majeure pour consolider le savoir-faire québécois dans un secteur de pointe. Je suis convaincu que nos membres ont hâte de mettre leur expertise à profit pour faire de ce partenariat un succès. Nous nous attendons à ce que les retombées de ce contrat se traduisent par des emplois durables et bien rémunérés, tout en soutenant l'innovation et la relève dans notre industrie. »

- Sophie Albert, présidente de la section locale 522 d'Unifor Québec

Parmi les 27 recommandations contenues dans la politique aérospatiale dévoilées à Montréal en septembre dernier, Unifor a mis de l'avant le rôle névralgique des marchés publics pour le développement du secteur aérospatial.

« Les trajectoires des projets dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'espace et de la défense devraient être revues dans le but de maximiser les retombées économiques pour le Canada et de renforcer la capacité industrielle du pays. Le rôle de l'approvisionnement en particulier lorsque ces produits répondent à des besoins éprouvés et récurrents […] est sous-utilisé et sous-développé au Canada. Unifor considère qu'il s'agit là d'une faiblesse énorme et flagrante à laquelle il faut remédier. »

- Extrait de la Politique aérospatiale d'Unifor « Construire pour la prochaine génération » dévoilée le 26 septembre 2024

Pour consulter la politique complète, consultez le https://aerounifor.ca/fr/

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les principaux secteurs de l'économie, dont 11 000 dans le secteur de l'aérospatial. Au Québec, Unifor représente notamment les travailleuses et travailleurs de plusieurs entreprises majeures du secteur de l'aérospatiale, dont Bombardier, Pratt & Whitney, Héroux-Devtek et CAE.

