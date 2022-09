CALGARY, AB, le 13 sept. 2022 /CNW/ - Les négociations en vue d'une nouvelle convention collective ont débuté ce matin à Calgary entre la section locale 101R d'Unifor et le Canadien Pacifique (CP).

« Nos membres ont travaillé sans relâche, jour et nuit, partout au pays, et aidé le CP à réaliser des bénéfices records, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Nous attendons du CP qu'il récompense nos membres par les augmentations de salaire justes et équitables qu'ils méritent. »

Unifor ouvre les négociations de contrat avec le CP (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

La section locale 101R d'Unifor représente 1 200 travailleuses et travailleurs, de la Colombie-Britannique au Québec, qui assurent l'entretien des locomotives et des wagons de marchandises, et produisent des composants de voies et de wagons de marchandises/locomotives.

« Nos membres sont frustrés par une discipline lourde et déraisonnable qui engendre de la méfiance au quotidien, et crée des difficultés financières et du stress pour les familles », a déclaré Len Poirier, secrétaire-trésorier national d'Unifor.

Les deux parties ont échangé des propositions aujourd'hui et réservé des dates en octobre pour débuter les négociations. La convention collective actuelle expire le 31 décembre 2022.

« Nous avons hâte que ce cycle de négociations avec le CP commence; nous cherchons à y obtenir un contrat qui reconnaisse le dur travail de nos membres tout au long de la pandémie et au-delà, et qui pose des jalons pour créer un environnement de travail respectueux que nos membres méritent à juste titre », a déclaré Rick Raso, président de la section locale 101R d'Unifor.

Le syndicat est également préoccupé par la sous-traitance et la nécessité de réinvestir les bénéfices records du CP dans la main-d'œuvre.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et pour leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

