TORONTO, le 24 mars 2025 /CNW/ - Unifor lance la campagne « Unifor vote » afin d'encourager les syndiquées et syndiqués à exercer leur droit de vote lors des élections fédérales qui auront lieu le 28 avril prochain.

« Les travailleuses et travailleurs partout au pays sont les véritables victimes de l'escalade de la guerre commerciale déclarée par les États-Unis contre notre économie. Des dizaines de milliers d'emplois, plusieurs communautés et des industries complètes sont en péril, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Le temps est venu de voter pour protéger les emplois canadiens et demander à l'ensemble des partis ce qu'ils comptent faire pour bâtir une économie canadienne forte et résiliente. »

La campagne d'Unifor lance un appel à l'ensemble des partis politiques afin qu'ils prennent les mesures suivantes :

Protéger les emplois canadiens au moyen de politiques industrielles audacieuses, accroître notre résilience économique, renforcer notre nation et réduire notre dépendance envers les États-Unis;

Mettre en place de solides mesures de soutien dans le but de limiter les pertes d'emploi et de maintenir les travailleuses et les travailleurs sur la liste de paie des entreprises, ainsi qu'élargir le régime d'assurance-emploi pour les gens qui en ont besoin;

Défendre le principe d'égalité ainsi que les autres valeurs qui représentent le fondement de l'identité canadienne en maintenant les soins de santé publics, en élargissant le programme de garderies à 10 $ par jour et en prenant de véritables mesures pour mettre fin à la violence entre partenaires intimes; et

Chercher à contrer la hausse du coût de la vie et du logement qui freine l'essor des familles et des jeunes, en plus de contribuer à créer une crise généralisée d'itinérance dans notre pays.

Les plus de 45 membres organisatrices et organisateurs de la campagne communiqueront avec d'autres membres du syndicat partout au pays afin de les encourager à exercer leur droit de vote. Ils entrent également en contact avec les travailleurs et les travailleurs en faisant du porte-à-porte, dans le cadre d'une campagne téléphonique ainsi que lors d'événements du syndicat et dans les communautés, en plus d'interpeller directement les candidates et candidats locaux sur les priorités du syndicat.

« Il ne fait aucun doute que les circonstances auxquelles nous faisons face en tant que nation comptent parmi les plus difficiles que nous avons vécues depuis plusieurs années. Toutefois, la puissance de notre syndicat réside dans le dynamisme de ses membres. Les membres d'Unifor sont préoccupés par la perspective de perte d'emploi, la réduction des services publics et la crise de l'accessibilité financière, et nous tenons à nous assurer qu'ils disposent de toute l'information nécessaire pour exercer leur droit de vote lors de ces élections », a ajouté Mme Payne.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour les droits de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec Sarah McCue, représentante des communications d'Unifor, à [email protected] ou au 416 458-3307 (tél. mobile)