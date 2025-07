MONTRÉAL, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Les membres du Conseil 4000 et de la section locale 100 d'Unifor ont ratifié une nouvelle convention collective avec VIA Rail.

« Cette entente apporte des gains significatifs à nos membres à VIA Rail et protège le travail essentiel qu'ils accomplissent au service des passagers à travers le Canada, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Nous nous sommes battus avec acharnement pour obtenir des améliorations qui comptent pour nos membres et pour protéger de bons emplois pour l'avenir. »

Entente ratifiée avec VIA Rail (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

L'entente triennale ratifiée comprend des augmentations salariales annuelles de 3 %, des améliorations au régime de retraite avec une contrepartie de l'employeur de 100 %, une meilleure couverture des avantages sociaux et des jours de maladie accumulés au début de l'année avec une option de paiement pour les jours non utilisés.

« La solidarité dont ont fait preuve les membres à VIA Rail tout au long de ce cycle de négociations a été essentielle, a déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. Leurs solides mandats de grève et leur détermination collective ont rendu cette entente possible. Nous remercions tous les membres qui ont participé au vote et nous réaffirmons notre engagement à lutter pour de meilleurs lieux de travail et de bons emplois pour tous les membres d'Unifor. »

Parmi les autres points forts de la convention, citons le renforcement de la protection de l'emploi, l'amélioration de la stabilité pour les employés de la commission de réserve, les engagements relatifs à la privatisation et les plans visant à améliorer les procédures d'appel des équipages.

Le Conseil 4000 représente 1 800 employés de VIA Rail répartis dans les services de gare, les sièges sociaux, les centres de maintenance et à bord des trains. La section locale 100 représente 700 employés de VIA Rail travaillant comme mécaniciens de moteurs diesel, électriciens, techniciens de wagons et ouvriers.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs, et pour leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Pour les demandes de renseignements des médias, communiquez avec Hamid Osman, représentant aux communications d'Unifor, à [email protected] ou au 647 448-2823 (tél. mobile); Pour des entrevues en français, communiquez avec la représentante des communications d'Unifor Québec, Véronique Figliuzzi, à l'adresse [email protected] ou au numéro 514 212-6003.