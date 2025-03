TORONTO, le 14 mars 2025 /CNW/ - Au premier jour de son mandat à titre de premier ministre, Unifor lance un appel à Mark Carney pour qu'il donne suite aux demandes des travailleuses et travailleurs en protégeant les emplois canadiens face aux attaques commerciales américaines sans précédent.

Unifor flag waving in front of Parliament Hill (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Monsieur le Premier ministre Carney, alors que commencez votre mandat à la tête du pays, vous devez savoir que les membres d'Unifor, en fait l'ensemble des travailleuses et travailleurs, ont de très grandes attentes envers vous. Tandis que vous acceptez ce nouveau poste, sachez que bon nombre d'emplois sont menacés. Nous avons besoin d'un leadership réfléchi, stratégique et audacieux », a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor.

Unifor recommande une réponse ferme aux menaces de tarifs douaniers de Donald Trump ainsi que des mesures progressistes permettant de protéger les emplois, l'industrie et les services publics. Le syndicat lance donc un appel au premier ministre Carney et à sa nouvelle équipe pour qu'ils posent les gestes suivants :

Protéger les emplois canadiens au moyen de politiques commerciales et industrielles audacieuses, accroître notre résilience économique, renforcer notre nation et limiter notre dépendance envers les États-Unis;

Poursuivre la consultation dans le cadre du Conseil du premier ministre sur les relations canado-américaines;

Mettre en place de solides mesures de soutien au travail dans le but d'atténuer les pertes d'emploi, de maintenir les travailleuses et les travailleurs sur la liste de paie des entreprises et élargir le régime d'assurance-emploi pour les gens qui en ont besoin;

Défendre la conviction profonde envers l'égalité qui représente le fondement de l'identité canadienne, maintenir les soins de santé publics, élargir le programme de garderies à 10 $ par jour et prendre de véritables mesures pour mettre fin à la violence entre partenaires intimes; et

Chercher à contrer la hausse du coût de la vie et du logement qui freine l'essor des familles et des jeunes, et cause une crise généralisée d'itinérance dans notre pays.

« Il ne suffit pas de faire du donnant-donnant avec Trump. Nous devons poser des gestes audacieux, dès maintenant, pour réduire la dépendance du Canada envers les États-Unis et protéger nos industries et nos services publics pour les années à venir. Nous sommes peut-être à quelques jours du déclenchement d'élections, mais le monde continue quand même de tourner et nous devons progresser en continuant de protéger les emplois canadiens », a poursuivi Mme Payne.

La campagne Protégeons les emplois canadiens d'Unifor présente les grandes lignes de la lutte du syndicat contre les tarifs douaniers et encourage le public à s'engager à « Acheter canadien ».

