TORONTO , le 29 avril 2025 /CNW/ - Unifor félicite le chef libéral Mark Carney pour son élection et l'invite à agir promptement pour bâtir une économie canadienne plus forte et plus résiliente pour les travailleuses et travailleurs du Canada dans le contexte actuel marqué par la guerre commerciale avec les États-Unis.

Unifor insiste sur l'importance de protéger les emplois et le Canada à la suite de l'élection d'un gouvernement libéral minoritaire (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Tout au long de la campagne, les effets de cette guerre commerciale provoquée par les États-Unis ont pris de l'ampleur alors que des centaines de milliers de Canadiennes et Canadiens craignent pour leur emploi. C'est maintenant que le vrai travail commence, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Dans le cadre de son plan visant à bâtir une économie résiliente, Unifor a toujours privilégié une approche coordonnée de la part de toutes les parties prenantes et notre syndicat collaborera avec le gouvernement nouvellement élu afin de faire pression en faveur des mesures de protection dont ont bien besoin les industries représentées par Unifor, nos services publics ainsi que l'ensemble de notre pays. »

« Alors que ce nouveau gouvernement se prépare à affronter les crises actuelles, notre syndicat, tout comme l'ensemble de membres ainsi que toutes les travailleuses et tous les travailleurs syndiqués de ce pays, s'attend à ce que ce gouvernement veille au maintien des droits des travailleuses et travailleurs », a poursuivi Mme Payne.

En préparation de ces élections, les membres organisatrices et organisateurs d'Unifor ont déployé une campagne de sensibilisation à grande échelle en interpellant directement les membres au moyen d'activités de porte-à-porte et d'appels téléphoniques, ainsi qu'en discutant avec d'autres travailleuses et travailleurs lors de rencontres du syndicat et de réunions en milieu de travail tout au long de la campagne électorale.

« Nos membres nous l'ont répété tout au long de la campagne : la protection des emplois au Québec et au Canada était l'enjeu le plus important à leurs yeux. Aujourd'hui, ce gouvernement doit se consacrer à sa mission qui consiste à répondre aux attaques du président Trump et à mettre en œuvre les transitions économiques et politiques nécessaires pour permettre au pays de prospérer au cours des prochaines années », a déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

La campagne Protégeons les emplois au Canada d'Unifor propose une série d'idées pour protéger les travailleuses et travailleurs, et défendre notre économie face aux menaces tarifaires de Trump.

Dans le cadre de sa campagne pour les élections, Unifor a lancé un appel à l'ensemble des partis politiques afin qu'ils s'engagent à prendre les mesures suivantes :

Protéger les emplois canadiens au moyen de politiques industrielles audacieuses, accroître notre résilience économique, renforcer notre nation et réduire notre dépendance envers les États-Unis;

Mettre en place de solides mesures de soutien dans le but de limiter les pertes d'emploi et de maintenir les travailleuses et les travailleurs sur la liste de paie des entreprises, ainsi qu'élargir le régime d'assurance-emploi pour les gens qui en ont besoin;

Défendre le principe d'égalité ainsi que les autres valeurs qui représentent le fondement de l'identité canadienne en maintenant les soins de santé publics, en élargissant le programme de garderies à 10 $ par jour et en prenant des mesures concrètes pour mettre fin à la violence entre partenaires intimes; et

Chercher à contrer la hausse du coût de la vie et du logement qui freine l'essor des familles et des jeunes, en plus de contribuer à créer une crise généralisée d'itinérance dans notre pays.

