TORONTO, le 9 févr. 2023 /CNW/ - Le Fonds de justice sociale d'Unifor fait un don de 75 000 $ à la Coalition humanitaire pour secourir les victimes du tremblement de terre survenu en Turquie et en Syrie.

Le soleil se lève sur les décombres du tremblement de terre. (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« L'ampleur des dommages et des souffrances causés par ces tremblements de terre est immense, et la réponse doit correspondre à l'ampleur de la crise, a déclaré la présidente nationale d'Unifor, Lana Payne. La Coalition humanitaire réunit des partenaires internationaux pour soutenir la recherche et le sauvetage et la réunification des familles, ainsi que pour fournir une aide vitale, y compris des soins de santé physique et mentale. »

Le 6 février 2023, une série de tremblements de terre catastrophiques ont frappé des régions de la Turquie et de la Syrie, causant des dommages étendus et l'effondrement de bâtiments. Deux jours plus tard, le bilan de cette crise était estimé à plus de 11 000 morts. Les efforts de sauvetage se poursuivent.

« Les membres de la Coalition humanitaire sont profondément reconnaissants de cette généreuse contribution des membres d'Unifor, offerte en solidarité avec le peuple de la Turquie et de la Syrie. Notre travail consiste à sauver des vies, et nous ne pourrions pas le faire sans le soutien indispensable de Canadiennes et Canadiens compatissants », a déclaré le directeur général de la Coalition humanitaire, Richard Morgan.

« Le Fonds de justice sociale d'Unifor permet aux membres du Canada de faire preuve de solidarité internationale en période de crise majeure, comme celle-ci. Nous souhaitons que les survivants reçoivent l'aide dont ils auront besoin pour rebâtir les zones touchées de façon plus sûre après cette catastrophe », a déclaré le secrétaire-trésorier national d'Unifor, Len Poirier.

La Coalition humanitaire regroupe, entre autres, les organismes suivants : Action contre la faim, Organisation de secours luthérienne mondiale canadienne, CARE Canada, Médecins du Monde, Islamic Relief Canada, Oxfam Canada, Oxfam-Québec, Plan International Canada, Aide à l'enfance et Vision mondiale Canada. Tous les partenaires sont actuellement actifs en Syrie, et 11 membres sur 12 sont actifs en Turquie.

Unifor encourage ses membres et ses sections locales à faire des dons à la Coalition humanitaire en utilisant le lien dédié au syndicat. .

Les membres sont également invités à faire des dons à la Croix-Rouge, qui recueille des fonds pour secourir les victimes du séisme en Turquie et en Syrie . Le gouvernement fédéral versera une somme équivalente aux dons faits par des particuliers entre le 6 et le 22 février 2023, jusqu'à concurrence de 10 millions de dollars.

Le Fonds de justice sociale d'Unifor est un organisme de bienfaisance enregistré qui facilite et soutient le rôle des syndicats et des groupes de travailleurs dans leurs efforts déployés pour renforcer la démocratie, promouvoir un développement équitable et contribuer à la réduction de la pauvreté, à la justice sociale et à la réforme de l'éducation.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

Renseignements: Pour les demandes des médias, communiquez avec Sarah McCue, représentante aux communications d'Unifor, au numéro 416-458-3307 (cellulaire) ou à l'adresse [email protected]