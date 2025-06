TORONTO, le 19 juin 2025 /CNW/ - Alors que les membres d'Unifor employés par le géant de la messagerie DHL Express Canada demeurent en lock-out dans tout le pays, le syndicat souhaite attirer l'attention sur la campagne pour des taux de rémunération sécuritaires lancée cette année par la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIOT) pour réclamer des salaires équitables, de bons emplois et des routes plus sûres pour les travailleuses et travailleurs du transport et de la messagerie.

« Certaines des revendications de la campagne pour des taux de rémunération sécuritaires, soit des salaires équitables, une meilleure protection en milieu de travail, l'accès à des toilettes et la gestion de la fatigue, sont les mêmes que celles que nous formulons pour nos membres et pour lesquels DHL nous a mis en lock-out, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. L'entreprise fait appel à des briseurs de grève, sabotant le travail que nos membres qualifiés accomplissent tous les jours, tout en menaçant leurs moyens de subsistance en proposant une réduction de leurs revenus. »

Des actions de solidarité sont prévues cette semaine sur les lignes de piquetage d'Unifor devant les installations de DHL à Hamilton, en Ontario, à Edmonton, en Alberta, à Lachine, au Québec, à Richmond, en Colombie-Britannique, et au dépôt de DHL à l'aéroport de Vancouver. Les membres sont invités à partager leurs photos en ligne en utilisant le mot-clic #SafeRatesSavesLives.

Les rassemblements d'Unifor coïncident avec la semaine d'action de la FIOT, qui se déroule du 19 au 25 juin 2025, pour réclamer des salaires équitables et des conditions de travail décentes pour les chauffeuses et chauffeurs afin de lutter contre la fatigue au volant, avec le soutien des syndicats affiliés du transport routier.

Les actions de cette année coïncident avec la journée contre la fatigue au volant de la Fédération européenne des travailleurs des transports le 21 juin.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la page de la campagne pour des taux de rémunération sécuritaires d'Unifor.

« Nous nous battons contre DHL, mais nous réclamons aussi que le système au sens large protège les travailleuses et travailleurs du transport routier et de la livraison, a ajouté Len Poirier, secrétaire-trésorier national d'Unifor, également président canadien du comité directeur de la Section des transports routiers de la FIOT. Nous demandons à l'industrie et au gouvernement canadien de s'engager et d'accorder une place prioritaire aux tarifs sécuritaires. »

En collaboration avec la FIOT, Unifor demande à l'industrie canadienne du transport routier et au gouvernement fédéral de prendre les mesures suivantes :

adopter une loi sur les taux de rémunération sécuritaires;

exiger la protection des travailleuses et travailleurs et des syndicats afin de renforcer la sécurité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Les planchers salariaux et les négociations sectorielles, comme dans le secteur du camionnage portuaire en Colombie-Britannique, contribuent à empêcher les compressions salariales et la précarisation qui profitent principalement aux entreprises américaines;

assurer des négociations collectives libres et équitables afin de soutenir les conditions de travail et les salaires nécessaires pour attirer une main-d'œuvre hautement qualifiée dans ces secteurs et garder cet argent au Canada ;

; établir un prix équitable pour le transport;

assurer la transparence dans l'établissement des taux et les conditions de travail;

garantir une application stricte des taux par le biais des conventions collectives et des organismes de réglementation;

élargir les droits des syndicats pour l'ensemble de la main-d'œuvre du secteur des transports;

adopter et mettre en œuvre les lignes directrices de l'Organisation internationale du Travail sur la promotion d'un travail décent et de la sécurité routière.

« La voie à suivre est claire : les taux de rémunération sécuritaires sauvent des vies, a indiqué Stephen Cotton, secrétaire général de la FIOT. Lorsque les chauffeuses et chauffeurs reçoivent une rémunération équitable, ils n'ont pas besoin de rouler vite, de sauter leurs périodes de repos ou de risquer leur vie pour joindre les deux bouts. Les gouvernements et les acteurs de l'industrie doivent agir dès maintenant pour établir des normes équitables dans le secteur du transport routier et en assurer l'application stricte. Nous demandons aux entreprises qui dépendent du transport routier de collaborer avec la FIOT pour faire du transport routier un milieu équitable, sécuritaire, durable et inclusif. »

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

À propos de la FIOT

La Fédération internationale des ouvriers du transport est une fédération syndicale démocratique mondiale qui regroupe 740 syndicats représentant quelque 18,5 millions de travailleuses et travailleurs du secteur des transports dans 154 pays. Elle représente les intérêts des syndicats de travailleuses et travailleurs du transport auprès des instances qui prennent des décisions concernant les emplois, les conditions de travail et la sécurité dans le secteur des transports.

Que sont les taux de rémunération sécuritaires?

Les taux de rémunération sécuritaires garantissent que les chauffeuses et chauffeurs sont rémunérés équitablement pour toutes leurs heures de travail, leur permettant ainsi de gagner suffisamment pour conduire en toute sécurité et subvenir aux besoins de leur famille. Lorsque les chauffeuses et chauffeurs sont propriétaires des véhicules, les taux sécuritaires sont calculés de manière à couvrir les coûts d'achat, d'entretien et d'exploitation.

