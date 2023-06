MONCTON, NB, le 3 juin 2023 /CNW/ - Unifor fait un don de 50 000 $ au fonds de secours de la Croix-Rouge pour les feux en Nouvelle-Écosse et dans le région de l'Atlantique afin de venir en aide aux militaires, à leur famille, à leurs amis et à leurs voisins touchés par les feux de forêt dans la région.

Unifor fait un don de 50 000 $ au fonds de secours de la Croix-Rouge pour les feux en Nouvelle-Écosse et dans la région de l’Atlantique (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Les membres d'Unifor de la région de l'Atlantique et de partout au pays partagent notre profonde compassion et nos condoléances pour ceux qui ont perdu leur maison, et pour tous ceux qui ont été déplacés et qui ont souffert d'incertitude en raison des récents feux de forêt, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Notre syndicat est profondément enraciné dans les collectivités touchées et se tient aux côtés de nos voisins et amis pendant que leurs maisons, leurs entreprises et leurs collectivités sont réparées et reconstruites. »

Plus de 230 membres d'Unifor, membres du personnel et dirigeants se sont réunis à Moncton, au Nouveau-Brunswick, les 2 et 3 juin 2023 pour le Conseil régional de l'Atlantique, le rassemblement démocratique du syndicat pour les membres des quatre provinces de l'Atlantique.

« Les feux de forêt ont touché directement les membres d'Unifor qui ont été évacués de leur domicile et de leur lieu de travail à IMP Aerospace et Farmers Dairy, et les membres d'Unifor à Northwood Halifax qui ont reçu des résidents de leur site jumeau à Bedford », a déclaré Jennifer Murray, directrice régionale pour la région de l'Atlantique. « Les feux de forêt ont été violents et instables dans toute la région, et le syndicat exprime sa solidarité et remercie tous les premiers intervenants, les bénévoles de la collectivité et tous ceux qui ont offert leur aide. »

Le Conseil régional de l'Atlantique d'Unifor a versé une contribution de 25 000 $, et le syndicat national a à son tour versé le même montant.

« Nous sommes une grande famille ici dans l'Atlantique - tout le monde connaît quelqu'un qui a été touché par ces incendies », a déclaré Mme Murray.

Unifor encourage ses syndicats locaux partout au Canada à contribuer au fonds de secours de la Croix-Rouge, en solidarité avec toutes les personnes touchées par les feux de forêt dans la région de l'Atlantique.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada et représente 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat défend tous les travailleurs et leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger et cherche à engendrer un changement progressiste en vue d'un avenir meilleur.

