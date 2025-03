TORONTO, le 10 mars 2025 /CNW/ - Unifor est d'avis que l'énoncé de politique du gouvernement fédéral publié le 7 mars en faveur d'une plus grande privatisation des aéroports du Canada est une mauvaise idée dont les conséquences avérées sont de détourner les bénéfices, d'exercer une pression à la baisse sur les salaires et d'augmenter les coûts pour les voyageurs.

Unifor exhorte le gouvernement et les administrations aéroportuaires à dire non à la privatisation (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Si votre objectif est d'améliorer un service public, alors la privatisation est le moyen le plus rapide d'échouer, a déclaré la présidente nationale d'Unifor, Lana Payne. La privatisation des infrastructures essentielles du Canada, comme nos aéroports, risque d'avoir pour conséquences d'accorder la priorité aux bénéfices au détriment de la sécurité publique, d'enlever l'obligation de rendre des comptes au public et, comme un grand nombre de travailleuses et de travailleurs d'aéroport le savent, d'abaisser les salaires et les conditions de travail. »

L'énoncé de politique du gouvernement ne modifie pas le modèle de gouvernance déjà en place ni aucune loi, mais il décrit explicitement comment les aéroports peuvent conclure des partenariats avec des entités privées afin de privatiser davantage les activités visées par la législation actuelle.

Unifor encourage les administrations aéroportuaires à ne pas donner suite aux mesures supplémentaires visant à privatiser les aéroports du Réseau national des aéroports.

« Nous traversons une crise nationale, alors que la souveraineté même du Canada est menacée, et le gouvernement propose de vendre une plus grande partie de nos infrastructures de transport? a poursuivi Mme Payne. La privatisation n'est pas de l'argent gratuit, car nous la remboursons toujours avec les intérêts et, souvent, avec des regrets. Le moyen le plus efficace d'éviter de futurs remords associés à la privatisation est de ne pas vendre aujourd'hui nos infrastructures publiques. Dites non à la privatisation, tout simplement. »

Les neuf changements proposés par la Charte d'Unifor sur les droits et libertés des travailleuses et travailleurs du transport aérien pour améliorer les conditions de travail se solderont directement par une meilleure expérience de voyage.

Unifor représente 16 000 membres dans le secteur de l'aviation au Canada.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et pour leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

