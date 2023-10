TORONTO, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Unifor a conclu une entente de principe avec Stellantis, mettant ainsi fin à la grève dans les installations canadiennes de l'entreprise.

« Je suis fière de nos membres de l'ensemble des installations de Stellantis pour leur action rapide et décisive au cours de cette grève brève et fructueuse, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Cette entente améliorera considérablement la qualité de vie de tous les membres d'Unifor qui travaillent à Stellantis. »

Comité central de négociation d’Unifor pour Stellantis (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

Des trois grands constructeurs automobiles de Detroit, Stellantis est celui offrant la plus grande empreinte opérationnelle, employant le plus grand nombre de travailleuses et travailleurs, et construisant le plus grand nombre de véhicules au Canada. La nouvelle entente de principe couvre 8 200 membres d'Unifor à l'usine de montage de Windsor (sections locales 444, 195 et 1498), à l'usine de montage de Brampton (section locale 1285), à l'usine de moulage d'Etobicoke (section locale 1459) et aux centres de distribution de pièces de Mississauga (section locale 1285) et de Red Deer (section locale 815).

« Nos membres et notre comité de négociation étaient déterminés à conclure une entente solide qui respecte le modèle économique de base du syndicat et aborde toutes les questions propres à nos installations individuelles de Stellantis, a indiqué James Stewart, président du comité central de négociation d'Unifor à Stellantis. L'entente offre tous les éléments de notre contrat type, les mesures de protection dont les travailleuses et travailleurs de l'automobile ont besoin dans le cadre de la transition vers les véhicules électriques, et les produits de prochaine génération que nos membres construiront au cours des prochaines années. »

L'entente de principe avec Stellantis fait suite au contrat type conclu par le syndicat avec Ford et General Motors. Les détails de l'entente, y compris les offres propres aux sections locales et aux installations, seront mis à la disposition des membres avant les votes de ratification.

Les principaux avantages offerts dans le cadre de cette entente incluent les suivants :

des hausses du salaire horaire de base de près de 20 % pour la production et de 25 % pour les métiers spécialisés pendant la durée de l'entente; o par exemple, au terme de l'entente triennale, une monteuse ou un monteur à la production gagnera un taux maximal de 44,52 $ l'heure, en plus d'une indemnité de vie chère prévue de 1,61 $ l'heure (pour un total de 46,13 $), et une compagne ou un compagnon des métiers spécialisés gagnera 55,97 $ l'heure en plus d'une indemnité de vie chère prévue de 1,61 $ l'heure (pour un total de 57,58 $);

des hausses salariales générales pour chaque année de l'entente : 10 % la première année, 2 % la deuxième année et 3 % la troisième année;

le rétablissement de l'indemnité de vie chère en décembre 2024;

une bonification de tous les régimes de retraite;

une progression salariale passant de 8 à 4 ans;

une prime de rendement et de qualité de 10 000 $ pour le personnel à temps plein et de 4 000 $ pour le personnel temporaire à temps partiel;

deux nouveaux congés payés, soit le jour de la Famille et la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Visitez le site autotalks.ca pour obtenir de plus amples renseignements sur les négociations du syndicat avec les trois grands constructeurs automobiles de Detroit.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Renseignements: Pour toute demande de renseignements des médias ou organiser une entrevue par Skype, Zoom ou FaceTime, communiquez avec Kathleen O'Keefe, directrice du Service des communications d'Unifor, à l'adresse ka[email protected] ou au numéro 416-896-3303 (cellulaire).