MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Le Conseil 4000 et la section locale 100 d'Unifor, qui représentent plus de 2 500 travailleuses et travailleurs de VIA Rail, ont entamé des négociations portant sur les principaux enjeux qui touchent la main-d'œuvre et nuisent à la création d'un environnement de travail respectueux et sain.

Comité de négociation de VIA Rail d'Unifor (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Au cours de ce cycle de négociations, notre objectif est de trouver des solutions aux questions cruciales qui influent sur la vie quotidienne des membres de VIA Rail, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Nos membres sont fiers de travailler pour le chemin de fer public du Canada. Ils sont déterminés et engagés et cherchent à améliorer leurs conditions de travail. »."

Les grandes priorités des deux groupes dans ces négociations sont l'amélioration des salaires et des avantages sociaux, la revalorisation du régime de pension hybride, la protection de la propriété du travail face aux menaces de privatisation et la recherche d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La section locale 100 se concentre également à empêcher la sous-traitance.

« Unifor est prêt à travailler avec VIA Rail et à trouver un terrain d'entente qui respecte le dévouement des travailleuses et des travailleurs et qui favorise un environnement de travail productif et respectueux. La stabilité des travailleuses et des travailleurs et la pérennité de VIA Rail dépendent de ces négociations », a précisé Mme Payne.

Le Conseil 4000 représente 1 800 employés de VIA Rail répartis dans les services de gare, les sièges sociaux, les centres de maintenance et à bord des trains. La section locale 100 représente 700 employés de VIA Rail travaillant comme mécaniciens de moteurs diesel, électriciens, techniciens de wagons et ouvriers.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et pour leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

