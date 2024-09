MONTRÉAL, le 23 sept. 2024 /CNW/ - La section locale 100 et le Conseil 4000 d'Unifor, qui représentent plus de 3 600 travailleuses et travailleurs ferroviaires à la grandeur du pays, ont officiellement entamé les négociations avec le CN. Les priorités portent sur la bonification des salaires, des régimes de retraite et des avantages sociaux, ainsi que la protection du droit exclusif au travail.

« Nos membres qui travaillent pour le CN vont au-delà de leur devoir pour assurer le fonctionnement des trains et le transport des marchandises partout au pays, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Unifor et ses membres savent comment se battre et nous nous attendons à faire des gains importants pour les travailleuses et travailleurs ferroviaires lors de cette ronde de négociations. »

Nos comités souhaitent s'assurer que l'employeur comprend la nécessité d'offrir une réelle bonification des salaires, des avantages sociaux et des régimes de retraite, dont certains n'ont pas été bonifiés depuis plus de 20 ans, tout en protégeant le droit exclusif au travail pour nos membres à une époque où les progrès technologiques menacent d'éliminer des emplois.

Les priorités d'Unifor en matière de négociation comprennent la résolution d'enjeux de longue date concernant le régime de retraite, ainsi que la protection de la sécurité d'emploi des membres. Unifor est déterminé à améliorer la qualité de vie de ses membres, tout en leur assurant une meilleure conciliation entre le travail et la vie privée, parallèlement à d'autres priorités de négociation.

Les négociations surviennent alors que le CN déclare des bénéfices records. Le syndicat est déterminé à obtenir des gains qui profiteront aux travailleuses et travailleurs aujourd'hui et à l'avenir. La convention collective actuelle prend fin le 31 décembre 2024.

Unifor représente les membres de la section locale 100 et du Conseil 4000 qui travaillent dans les terminaux et au siège social du CN partout au Canada, notamment les techniciennes et techniciens de wagons, les mécaniciennes et mécaniciens de véhicules lourds et de moteurs diesel, les conductrices et conducteurs de grue, les machinistes, les électriciennes et électriciens, le personnel de bureau, d'administration et du service à la clientèle, ainsi que les mécaniciennes et mécaniciens du parc ferroviaire.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

