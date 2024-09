MONTRÉAL, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Unifor, le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, a présenté aujourd'hui la vision du syndicat pour assurer le développement du secteur aérospatial.

Dévoilée par Lana Payne, présidente nationale d'Unifor et Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor, l'initiative a pour but de faire connaître les priorités d'action du syndicat en matière de développement industriel et de la main-d'œuvre alors que le secteur peine à retrouver son élan depuis la fin de la pandémie.

Unifor dévoile une nouvelle politique audacieuse pour l'avenir de l'aérospatiale canadienne (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Le Canada doit se positionner comme un leader dans le développement de stratégies industrielles qui répondent aux besoins de notre pays et créent de bons emplois », a déclaré la présidente nationale d'Unifor, Lana Payne. « Notre syndicat a pour vision de développer un plan dirigé par les travailleurs pour l'industrie aérospatiale canadienne, au bénéfice des travailleurs et de l'ensemble du secteur. »

Unifor dénonce l'approche timide et fragmentaire du Canada. Ils appellent le gouvernement fédéral à déployer une stratégie industrielle nationale le plus rapidement possible et à mettre sur pied un conseil de développement de l'industrie en y faisant une place pour la voix des travailleurs.

« L'aérospatiale est une source de fierté pour le Québec et le Canada. Nous sommes reconnus mondialement comme un leader dans le secteur, mais il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers pour autant. Le gouvernement fédéral détient des leviers trop importants pour rester sur les lignes de côté. Nous exigeons qu'il fasse preuve d'ambition et qu'il agisse de manière stratégique afin d'assurer l'avenir des travailleurs de la grappe aérospatiale. C'est un secteur de fabrication de pointe qu'il nous faut mieux protéger et soutenir. La meilleure façon d'y parvenir, c'est par la mise en place d'une politique industrielle audacieuse », ajoute Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

En 2023, les dépenses en R&D et l'activité économique générée par l'industrie aérospatiale canadienne sont demeurées inférieures à 2018. L'avantage salarial moyen du secteur par rapport à l'ensemble des travailleurs canadiens a diminué de 40 % depuis 2019. Au même moment, la concurrence mondiale gagne en intensité et de nombreux pays concurrents du Canada mettent en place des politiques industrielles.

La politique aérospatiale d'Unifor est le fruit d'un vaste travail de recherche et de consultation mené auprès des membres d'Unifor, des employeurs, des gouvernements, des centres de formation et du milieu académique. Elle repose sur quatre piliers clés et comprend 27 recommandations portant entre autres sur le soutien aux activités de R&D, l'adaptation de la main-d'œuvre aux nouvelles technologies ou encore, le renforcement de la politique de retombées industrielles et technologiques.

Unifor demande à tous les acteurs de l'industrie et aux décideurs politiques de se mobiliser pour la mise en œuvre rapide de cette nouvelle politique de l'aérospatiale. Ensemble, nous pouvons garantir un avenir où l'industrie aérospatiale canadienne continuera d'exceller sur la scène mondiale, tout en offrant aux travailleurs des emplois sûrs et bien rémunérés.

Pour consulter la nouvelle politique aérospatiale d'Unifor dans son intégralité, veuillez visiter.

