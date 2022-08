TORONTO, le 11 août 2022 /CNW/ - Les membres d'Unifor ont entériné la nouvelle politique du syndicat sur le secteur de l'automobile présentée lors du congrès statutaire, laquelle propose une vision globale pour transformer le Canada en un chef de file mondial dans la production de véhicules électriques.

La direction d'Unifor posant sur scène au congrès avec des membres de GM Ingersoll. (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Nous avons tous les ingrédients nécessaires pour faire la transition vers la fabrication de véhicules électriques et faire croître notre économie, tout en créant de bons emplois et en réduisant l'empreinte carbone du Canada », a déclaré Lana Payne, lors de sa première conférence de presse en tant que présidente nationale d'Unifor au terme de l'élection d'hier.

Le document de politique complet, intitulé Tracer la voie vers la reconstruction du puissant secteur canadien de l'automobile, est accessible sur le nouveau site Web d'Unifor : www.carrefourautounifor.ca. Le document est le fruit de plusieurs mois de travail de la part des membres de la production et des métiers spécialisés des secteurs du montage d'automobiles et de la fabrication de pièces d'automobiles.

« L'adoption de ces recommandations est la meilleure voie à suivre pour tous les ordres de gouvernement afin de créer les conditions propices à un secteur de l'automobile fort, résilient et tourné vers l'avenir qui soutient les travailleuses et travailleurs », a poursuivi Lana Payne.

Les 29 recommandations d'Unifor visent à développer les secteurs de l'automobile et des pièces d'automobiles du pays, à gérer la transition vers une économie nette sans carbone, à améliorer les compétences, à créer des emplois syndiqués de qualité, ainsi qu'à promouvoir l'équité et l'inclusion dans les usines d'automobiles et les milieux connexes.

« Grâce à des investissements de 10 milliards de dollars dans le secteur, nous pourrons poursuivre sur cette incroyable lancée, a indiqué John D'Agnolo, président de la section locale 200 et du Conseil de l'automobile d'Unifor, qui représente les membres qui travaillent à Ford, General Motors et Stellantis. Les gouvernements, l'industrie et les travailleuses et travailleurs doivent continuer de collaborer et mettre en œuvre ce plan ambitieux et exhaustif. »



Unifor a mis la politique à la disposition des gouvernements, des analystes de l'industrie, des parties intéressées, des constructeurs automobiles et des journalistes en prévision d'une semaine nationale de lobbying prévue cet automne.

« Ce moment des plus palpitants est porteur d'espoir pour tous les travailleurs et travailleuses du secteur des pièces d'automobiles, mais il comporte également de nombreuses difficultés, a précisé Emile Nabbout, président de la section locale 195 et du Conseil des fournisseurs de pièces indépendants d'Unifor. Nous devons nous assurer que ce changement priorise les travailleuses et travailleurs afin de protéger les emplois, les nouvelles compétences et les investissements dans de nouveaux composants. »

Une vidéo de qualité professionnelle de la conférence de presse est accessible sur demande, et une nouvelle vidéo mettant en vedette des membres d'Unifor, qui a été présentée ce matin lors du quatrième congrès statutaire d'Unifor à Toronto, est accessible sans restriction.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie, dont plus de 40 000 membres qui travaillent dans des usines de montage, des usines de fabrication de pièces et des concessionnaires. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Renseignements: Pour organiser une entrevue par téléphone, FaceTime, Zoom ou Skype, communiquez avec Shelley Amyotte, représentante nationale aux communications d'Unifor, à l'adresse [email protected] ou au numéro 902 717-7491.