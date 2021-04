Unifor déplore le décès d'un de ses membres techniciens en télécommunication de Bell Canada

MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec consternation que les dirigeants d'Unifor ont été informés du décès d'un de leurs membres à la suite d'un accident de travail plus tôt aujourd'hui.

« Un mort au travail est toujours un mort de trop. Ça ne devrait jamais survenir, mais malheureusement, cela arrive trop souvent », a déploré le directeur québécois d'Unifor, Renaud Gagné. « La grande famille d'Unifor est en deuil aujourd'hui et nos pensées vont vers sa famille et ses collègues en cette triste journée ». « Par respect pour la famille et les amis de la victime, nous taisons son nom pour le moment, mais nous aurons l'occasion d'y revenir pour lui rendre hommage en bonne et due forme », indique le directeur québécois.

Il s'agit d'un technicien de Bell Canada qui a été électrocuté en effectuant ses tâches. À l'aide du réseau des déléguées et délégués sociaux de la FTQ, un soutien psychologique a tout de suite été mis en branle afin d'assurer tout le support possible aux collègues de travail de ce membre de la section locale 81 de Saint-Jérôme.

« Pour l'heure, nous nous consacrons à aider nos membres, mais nous avons aussi la ferme intention de mener les investigations nécessaires pour savoir ce qui s'est exactement passé. C'est le troisième décès dans des circonstances similaires à survenir parmi nos membres techniciens en télécommunication. C'est plus qu'inquiétant, ça n'a pas de sens. Chose certaine, nous allons nous assurer de mener les enquêtes nécessaires pour qu'on trouve la cause de ces accidents et qu'on apporte les corrections nécessaires pour sécuriser les milieux de travail », a indiqué M. Gagné.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

