MONTRÉAL, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Unifor dénonce la décision d'Amazon de fermer ses sept entrepôts au Québec. Le syndicat réaffirme également son appui à la CSN, qui a lutté sans relâche pour améliorer les conditions de travail des salarié.e.s d'Amazon au Québec.

« Voilà exactement ce qui se produit lorsque les entreprises sont laissées à elles-mêmes, sans cadre ni lois du travail réellement applicables. Les décisions motivées uniquement par le profit se font trop souvent au détriment des travailleuses et travailleurs. C'est de l'antisyndicalisme pur et simple, qui ne devrait jamais être toléré dans notre pays », a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor.

Amazon a annoncé une restructuration de ses activités au Québec qui entraînera la perte de plus de 2 000 emplois. L'entreprise affirme que cette décision n'est pas liée aux récents efforts de syndicalisation dans la province.

« Ces fermetures soulignent l'importance cruciale pour les travailleuses et travailleurs d'être organisés et de pouvoir compter sur une voix collective forte pour défendre leurs droits. Les syndicats jouent un rôle essentiel dans la protection des intérêts des salarié.e.s, notamment en matière de sécurité d'emploi, de conditions de travail équitables et d'accès à des indemnités de départ qui reflètent leur contribution à l'entreprise », rappelle Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Unifor représente environ 7 000 travailleurs et travailleuses dans l'industrie des entrepôts. Le syndicat a lancé une campagne nationale de syndicalisation «Solidarité Entrepôts » pour renforcer les droits des travailleuses et travailleurs dans tout le secteur.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et pour leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Pour les entrevues en français, veuillez communiquer avec la représentante des communications d'Unifor Québec, Véronique Figliuzzi à l'adresse [email protected].; Pour les demandes d'entrevues veuillez communiquer avec Ian Boyko, représentant national aux communications d'Unifor, à [email protected].