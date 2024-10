OTTAWA, ON, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Unifor exhorte la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) à accorder la priorité à la gestion adéquate de son infrastructure ferroviaire afin d'assurer l'exploitation sécuritaire et efficace des services de transport de passagers de VIA Rail.

« Le CN doit s'acquitter de ses obligations envers tous les usagers du rail, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Le transport ferroviaire de passagers doit être une priorité pour que des services comme VIA Rail puissent fonctionner de manière sûre et efficace. »

Une rame Siemens moderne et élégante de Via Rail avec un portique de signalisation et un pont routier au loin. (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

Les récentes limitations de vitesse sur les principaux corridors ont soulevé des interrogations quant à la responsabilité du CN à l'égard de tous les usagers du rail, en particulier dans le cadre d'une surveillance gouvernementale minimale. Unifor maintient que le CN a le devoir de collaborer plus efficacement avec les opérateurs de transport ferroviaire de passagers. Le syndicat fait valoir que le CN était au courant de l'acquisition de nouveaux trains par VIA Rail, mais qu'il n'a pas engagé de discussions proactives pour procéder aux adaptations nécessaires.

« La responsabilité du CN ne se limite pas à l'envoi de notifications : il doit activement faciliter la mise en place d'un système ferroviaire adapté à tous les usagers. En tant que propriétaire et principal gestionnaire de ces voies, le CN a le devoir de veiller à ce que les services de transport de voyageurs ne soient pas compromis », a ajouté Mme Payne.

VIA Rail a récemment annoncé des retards le long du corridor Québec-Ottawa-Toronto en raison des restrictions de vitesse imposées sur les voies détenues et entretenues par le CN. Cette question a mis en lumière le manque de surveillance réglementaire et le contrôle dominant exercé par le CN sur l'infrastructure ferroviaire du Canada, au détriment des services ferroviaires de transport de passagers.

Selon Unifor, le gouvernement se doit de réaffirmer la surveillance réglementaire afin d'empêcher les opérateurs de fret de marginaliser les services de transport ferroviaire de passagers. Le syndicat maintient son plaidoyer en faveur d'investissements dans les infrastructures ferroviaires de passagers, d'une réglementation équitable et d'un réseau ferroviaire qui place les besoins des Canadiens au premier plan.

SOURCE Le Syndicat Unifor

