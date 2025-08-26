VANCOUVER, BC, le 26 août 2025 /CNW/ - Unifor a décerné au Syndicat des journalistes palestiniens sa plus haute distinction, le prix Nelson Mandela, en reconnaissance du courage manifesté par ces journalistes, face au danger, pour couvrir sans relâche le conflit qui fait rage à Gaza.

« Nous sommes fiers de décerner ce prix aux membres du Syndicat des journalistes palestiniens pour leur travail exceptionnel et les sacrifices qu'ils ont consentis pour révéler au monde la vérité sur ce qui se passe à Gaza, a déclaré la présidente nationale d'Unifor, Lana Payne.

Unifor décerne son prix Nelson Mandela au Syndicat des journalistes palestiniens (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

Ces journalistes sont constamment exposés au danger pendant qu'ils se luttent pour rapporter les atrocités et les crimes commis contre la population de la bande de Gaza. Ils font preuve d'un courage extraordinaire en continuant de faire leur travail malgré les bombes, les balles et la faim. »

Le prix a été remis au président du Syndicat des journalistes palestiniens, Naser Abubaker, dans le cadre du Congrès statutaire d'Unifor, à Vancouver.

« C'est un honneur de recevoir ce prix pour le travail de nos membres, a déclaré M. Abubaker. Les journalistes de Gaza racontent au monde ce qui se passe sur leur territoire et, malheureusement, beaucoup d'entre eux figurent aujourd'hui parmi les victimes, dont le nombre ne cesse d'augmenter. Étant donné l'interdiction imposée par Israël aux médias étrangers, ces braves journalistes, travailleuses et travailleurs des médias sont les seuls qui témoignent des atrocités, y compris la famine, qui sont commises là-bas, et ils continuent toutes et tous à révéler la vérité, car ils savent à quel point il est important de rapporter ces tristes événements. »

D'après les derniers chiffres publiés par la Fédération internationale des journalistes, plus de 225 journalistes et travailleuses et travailleurs des médias ont été tués depuis le début du conflit, dont 212 Palestiniennes et Palestiniens.

Unifor continue de dénoncer et de condamner le massacre de journalistes à Gaza, notamment les décès récents de quatre journalistes et de deux pigistes d'Al Jazeera.

Lundi dernier, Israël a bombardé l'hôpital Nasser, dans le sud de la bande de Gaza, tuant au moins 20 personnes, dont cinq journalistes qui travaillaient, entre autres, pour Reuters, Associated Press et Al Jazeera.

Plus tôt ce mois-ci, deux journalistes d'Al Jazeera, Anas al-Sharif et Mohammed Qreiqeh, et les cameramans Ibrahim Zaher et Mohammed Noufal ont été tués dans une attaque israélienne qui ciblait leur tente médiatique, près d'un hôpital de Gaza. Le cameraman indépendant Moamen Aliwa et le journaliste pigiste Mohammed al-Khaldi ont eux aussi été tués pendant cette attaque.

Cibler des journalistes, c'est un crime de guerre et une attaque extrémiste contre la liberté de la presse. En outre, Unifor demande à la Cour pénale internationale de mener une enquête pleine et entière sur ces meurtres et d'obliger le gouvernement israélien à rendre des comptes.

« Nous dénonçons ces meurtres, très médiatisés, de journalistes palestiniens, qui se produisent à un moment où Israël se prépare à prendre le contrôle de Gaza, dans un contexte de grave crise de famine, a ajouté Mme Payne. Unifor continue d'insister auprès du gouvernement canadien pour qu'il agisse de toute urgence afin de mettre fin au génocide perpétré en Palestine, par un cessez-le-feu immédiat et permanent. »

Le prix Nelson Mandela met également en évidence les conditions périlleuses dans lesquelles les journalistes ainsi que les travailleuses et travailleurs des médias palestiniens continuent de faire leur travail, renforçant leur motivation et leur résilience à poursuivre leurs efforts indispensables sur le terrain, tout en honorant les travailleuses et travailleurs qui ont tout sacrifié - y compris leur vie - pour leur travail et le droit à la liberté de la presse.

Unifor est fier de représenter plus de 10 000 travailleuses et travailleurs des médias, et il reconnaît l'importance de veiller à ce que les journalistes puissent faire leur travail en sécurité, sans courir de risques inutiles pour leur santé et leur vie, et de protéger la liberté de la presse contre les attaques politiques provenant de régimes qui cherchent à faire taire les voix dissidentes ou à dissimuler leurs violations des droits de la personne.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Pour les demandes de renseignements des médias ou pour organiser des entrevues, veuillez communiquer avec la représentante aux communications d'Unifor, Jenny Yuen, à [email protected] au 416 938-6157 (tél. mobile)