OTTAWA, ON, le 18 juin 2024 /CNW/ - Unifor célèbre l'adoption par le Sénat de la législation anti-briseurs de grève après une troisième lecture du projet de loi C-58 sans amendement.

Un groupe de personnes brandissant des affiches en appui à la loi anti-briseurs de grève. (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor) Un groupe de personnes brandissant des affiches en appui à la loi anti-briseurs de grève. (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Il s'agit d'un moment décisif pour les travailleuses canadiennes et les travailleurs canadiens puisqu'après plus de cent ans de lutte, une loi empêchera enfin le recours aux briseurs de grève dans les milieux de travail sous juridiction fédérale, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Unifor poursuivra maintenant sa lutte en cherchant à obtenir la mise en place d'une loi anti-briseurs de grève forte et significative dans chaque province et territoire afin de protéger le pouvoir de négociation de l'ensemble des travailleuses partout au pays. »

Unifor a été en première ligne dans le combat visant à éliminer le recours aux briseurs de grève, une pratique qui permet aux employeurs de miner le processus de négociation collective libre et équitable. Le syndicat s'est exprimé haut et fort pour défendre et appuyer le projet de loi C-58, une loi modifiant le Code canadien du travail et le Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles, aussi appelée la loi anti-briseurs de grève.

La semaine dernière, la présidente nationale d'Unifor Lana Payne a témoigné devant le Comité sénatorial des affaires sociales, des sciences et de la technologie sur le besoin urgent de mettre en œuvre une loi anti-briseurs de grève. Mme Payne a fourni des exemples illustrant comment le recours à des briseurs de grève brimait les droits des travailleuses et travailleurs, et contribuait à prolonger les conflits dans les milieux de travail représentés par Unifor, comme ce fut le cas récemment lors de la grève à l'Autoport du CN.

Regardez la vidéo du témoignage de Lana Payne devant le comité sénatorial en cliquant ici.

« Même si nous croyons que d'autres améliorations auraient pu être apportées au projet de loi C-58, en particulier en ce qui concerne la période de douze mois avant l'entrée en vigueur de la loi anti-briseurs de grève, nous célébrons aujourd'hui une grande victoire - une victoire que nous nous efforcerons de protéger, a ajouté Mme Payne. La législation anti-briseurs de grève a reçu l'appui de tous les partis et nous nous attendons absolument à ce qu'ils continuent de le soutenir tout au long de sa mise en œuvre. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et pour leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Pour les demandes de renseignements des médias ou pour organiser une entrevue sur Skype, Zoom ou FaceTime, veuillez communiquer avec Kathleen O'Keefe, directrice du Service des communications d'Unifor, à [email protected] ou au 416 896‑3303 (tél. mobile)