TORONTO, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Unifor se réjouit de la mise en œuvre, à compter d'aujourd'hui, d'un tarif douanier de 100 % sur les importations de véhicules électriques chinois et anticipe l'imposition de tarifs douaniers de 25 % sur les importations déloyales de produits d'acier et d'aluminium chinois, à compter du 22 octobre 2024.

« Unifor accueille favorablement les actions du gouvernement fédéral qui permettront de remédier au déséquilibre commercial structurel avec la Chine et d'établir un système de garde-fous temporaire pour les emplois et les industries, actions qui s'avéreront cruciales pour le développement industriel et l'économie de croissance propre du Canada, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. La ministre Freeland a manifestement entendu les appels et les préoccupations des travailleuses et des travailleurs sur cette question ».

Au-delà des droits de douane, Unifor s'attend à ce que le gouvernement canadien applique concrètement les lois interdisant l'importation de produits fabriqués par le travail forcé, y compris en provenance de Chine. Cette dernière est accusée d'enfreindre de nombreuses conventions internationales du travail, et des rapports suggèrent qu'elle soit complice d'importantes violations des droits de l'homme, y compris le recours au travail forcé.

« Le bilan de l'application de lois visant à empêcher l'importation de produits fabriqués par le travail forcé est abyssal et il est grand temps de prendre des mesures », a précisé Mme Payne.

Le syndicat soutient la surtaxe sur les véhicules chinois importés comme une mesure préventive nécessaire pour protéger les travailleuses et travailleurs canadiens de l'automobile contre les importations déloyales, alors que les usines continuent à se reconvertir dans la production de véhicules électriques.

Dans ses précédentes recommandations, Unifor a vigoureusement soutenu les droits de douane majorés de 25 % sur les importations de produits en acier et en aluminium en provenance de Chine, une mesure qui renforcera l'aide apportée aux milliers de membres d'Unifor qui fabriquent des produits victimes d'une concurrence déloyale avec ceux fabriqués en Chine.

« Ces tarifs spéciaux sur les produits importés de Chine sont indispensables pour mettre un frein au commerce déloyal, protéger les emplois des travailleuses et travailleurs canadiens et consolider l'industrie canadienne, a indiqué le directeur québécois d'Unifor, Daniel Cloutier. Les travailleuses et travailleurs canadiens de l'acier et de l'aluminium sont depuis des années confrontés à l'insécurité, voire à la perte de leurs emplois, en raison de l'augmentation des produits à bas prix et surproduits exportés de Chine vers le Canada ».

Finances Canada entreprend actuellement une troisième consultation publique, examinant l'application de surtaxes spéciales sur les minéraux essentiels, les batteries et autres technologies d'énergie propre importés en vertu de l'article 53 du Tarif des douanes.

Dans le cadre de consultations gouvernementales précédentes sur les pratiques commerciales de la Chine en matière de véhicules électriques, Unifor a recommandé un tarif fédéral de 100 % au-dessus du taux NPF sur tous les véhicules à énergie nouvelle importés de Chine. Le syndicat Unifor a également recommandé l'application d'un droit de douane de 25 % au-delà du taux NPF sur les produits de batteries et les composants liés aux batteries essentiels pour le Canada

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et pour leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

