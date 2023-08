MONTRÉAL , le 17 août 2023 /CNW/ - Unifor est encouragé par l'engagement de Ford à investir dans une usine de cathodes de batteries à Bécancour, au Québec, aux côtés des entreprises coréennes EcoPro BM et SK on.

Comme le syndicat représente 37 000 travailleuses et travailleurs de l'automobile dans tout le pays, y compris des employés de Ford, Unifor se réjouit de cet engagement supplémentaire visant à redynamiser l'industrie automobile du Québec et à fixer la transition des véhicules électriques au Canada.

Unifor accueille favorablement l’investissement de Ford à Bécancour, au Québec (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« L'annonce d'un investissement de Ford à Bécancour est une étape importante vers le rétablissement d'une industrie automobile plus forte et plus durable au Québec et au Canada, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Chaque emploi dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie automobile a la possibilité de générer des retombées économiques importantes non seulement pour les travailleuses et travailleurs et leurs familles, mais aussi pour la région environnante et notre pays. »

L'usine, qui sera construite par le consortium EcoPro CAM Canada, devrait ouvrir ses portes en 2026 et créer 300 nouveaux emplois dans la région. Cet investissement s'ajoute à une série de projets de batteries déjà annoncés ou en construction, y compris une usine de General Motors dans la région.

« Le Québec a une importante histoire dans la construction automobile, tant dans le montage que dans la fabrication de pièces, qui est un peu oubliée aujourd'hui. Les annonces faites dans la région de Bécancour témoignent d'une véritable renaissance dans ce secteur économique au Québec », a déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Le 10 août 2023, Unifor a officiellement entamé des négociations contractuelles avec Ford, General Motors et Stellantis au nom des membres du syndicat qui travaillent dans les usines des trois grands constructeurs d'automobiles.

Le syndicat demeure déterminé à faire en sorte que chaque emploi dans le secteur de l'automobile au Canada soit un bon emploi syndiqué.

La politique du syndicat sur l'automobile, intitulée Tracer la voie : Vers la reconstruction du puissant secteur canadien de l'automobile, comprend 29 recommandations stratégiques visant à bâtir un secteur automobile bien développé et à créer de bons emplois syndiqués.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et pour leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir. Au Québec, le syndicat Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande fédération du travail de la province, à savoir la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Le Syndicat Unifor

Renseignements: Pour organiser des entrevues par FaceTime, Zoom ou Skype, communiquez avec Véronique Figliuzzi, représentante aux communications d'Unifor, à l'adresse véroniq[email protected] ou au numéro 514-212-6003 (tél. mobile).