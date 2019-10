Unie par son objectif, l'Équipe CIBC amasse trois millions de dollars en marchant, en courant, en effectuant une collecte de fonds et en faisant du bénévolat aux côtés de Canadiens en vue de créer un avenir sans cancer du sein

« L'Équipe CIBC est déterminée à s'unir aux Canadiens pour vaincre le cancer du sein. Nos membres savent qu'en se rassemblant chaque année à l'occasion de cet événement, de grandes choses peuvent se produire. Nous le constatons dans les investissements en matière de recherche, de traitement, de prévention et de services de soutien qui touchent la vie d'êtres chers, a déclaré Christina Kramer, première vice-présidente à la direction à la Banque CIBC et cadre déléguée de la Course à la vie. Nous remercions tous les membres de notre équipe, nos clients et les Canadiens d'appuyer la cause du cancer du sein et de changer réellement les choses. »

Bien que le cancer du sein demeure la forme de cancer la plus souvent diagnostiquée chez les Canadiennes, des progrès ont été réalisés. Des statistiques récemment mises à jour par la Société canadienne du cancer, Statistique Canada et l'Agence de la santé publique du Canada indiquent que le taux de mortalité des femmes atteintes d'un cancer du sein a diminué d'environ 48% depuis le sommet qu'il a connu en 1986.

« Aujourd'hui, les Canadiens dans des collectivités partout au pays se sont unis en tant que force porteuse de vie pour vaincre le cancer du sein. C'est grâce à ces Canadiens que la Société canadienne du cancer est en mesure de financer les meilleures recherches sur le cancer du sein, d'offrir le plus important système de soutien lié au cancer au pays et d'agir comme porte-parole des Canadiens, en militant en faveur de changements sociaux importants, a souligné Andrea Seale, chef de la direction de la Société canadienne du cancer. Nous tenons également à remercier notre formidable partenaire, la Banque CIBC. Au cours des 23 dernières années, les membres de son équipe ont marché, couru et fait du bénévolat auprès de nous, et nous leur sommes très reconnaissants de leur appui indéfectible envers la cause du cancer du sein. »

En tant que commanditaire principal de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer depuis 23 ans, l'Équipe CIBC a amassé plus de 54 millions de dollars pour des programmes de recherche, de traitement, d'éducation et de soutien liés au cancer du sein. Unis par la campagne Un pour tous, les membres de l'Équipe CIBC soutiennent leurs collectivités tout au long de l'année au moyen de collectes de fonds, de dons et de bénévolat.

À propos de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer

La Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer est la plus importante collecte de fonds d'une journée organisée par des bénévoles pour la cause du cancer du sein. Le 6 octobre 2019, ce mouvement national a permis de rassembler plus de 85 000 participants et d'amasser 17 millions de dollars dans des collectivités partout au pays. Depuis les premiers pas de l'événement en 1992, La Course à la vie CIBC a amassé plus de 462 millions de dollars en dons au profit de la recherche et de la lutte contre le cancer du sein. Pour faire un don ou en savoir plus, visitez le site www.lacoursealavieCIBC.com.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer est un organisme national, à caractère communautaire, dont la mission est l'éradication du cancer et l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par le cancer. Pour en savoir davantage au sujet du cancer, visitez notre site Web à l'adresse www.cancer.ca ou composez le numéro sans frais du Service bilingue d'information sur le cancer au 1 888 939-3333.

La Banque CIBC dans la collectivité

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Unis sous la marque d'investissement communautaire Un pour tous, la Banque CIBC et son équipe s'engagent à se regrouper et à soutenir les gens et les collectivités, sachant que le dévouement à une cause est un choix personnel qui vient du cœur. Collectivement, la Banque CIBC cherche à avoir une influence positive dans la vie des personnes touchées par le cancer, ainsi qu'à soutenir les personnes ayant un handicap. Aux États-Unis, la Banque CIBC cible ses investissements sur l'apprentissage financier. En 2018, la Banque CIBC et son équipe ont investi 80 millions de dollars au sein des organismes communautaires dans l'ensemble du Canada et des États-Unis par l'intermédiaire d'initiatives qui incluent la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer et la Journée du miracle CIBC. Apprenez-en davantage au sujet de l'investissement communautaire en ligne ou joignez-vous à la conversation #Unpourtous sur Twitter @CIBC et sur Facebook (www.facebook.com/CIBC), ou suivez-nous sur Instagram @CIBC.

