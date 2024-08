Grâce aux cartes postales de Paddington, les enfants peuvent découvrir chaque mois une nouvelle destination

TORONTO, le 6 août 2024 /CNW/ - UNICEF Canada est ravi d'annoncer qu'il maintiendra son partenariat avec PaddingtonTM, le sympathique ours friand de marmelade, afin d'offrir à un plus grand nombre d'enfants à travers le Canada la possibilité de partir à l'aventure autour le monde grâce aux cartes postales de Paddington.

Avec la saison estivale qui bat son plein, UNICEF Canada invite les familles à s'inscrire pour effectuer un don mensuel et, en guise de remerciement, Paddington enverra par la poste aux enfants une trousse personnalisée contenant une carte postale d'un nouveau pays, chaque mois pendant un an. Parfaites pour les enfants âgés de 4 à 10 ans, les cartes postales de Paddington sont une merveilleuse façon d'encourager les enfants à découvrir la vie d'autres enfants et communautés du monde entier, tout en soutenant les efforts de l'UNICEF en vue de permettre à chaque enfant de réaliser son plein potentiel.

L'aventure commence par l'arrivée d'une trousse de bienvenue contenant une lettre, une affiche de la carte du monde, un carnet de voyage, des autocollants et une carte postale de Londres. Au cours des 11 mois suivants, les enfants pourront rassembler une panoplie d'histoires, d'autocollants et d'activités éducatives donnant vie aux diverses traditions que Paddington a découvertes depuis qu'il a quitté son Pérou natal.

Comme des millions d'enfants dans le monde, Paddington a été contraint de fuir sa maison et de se construire une nouvelle vie loin des personnes qu'il aimait. Ses aventures aideront les enfants du Canada à apprendre que le droit d'avoir un foyer, d'être soigné et de recevoir une éducation s'applique à tous les enfants.

« Depuis plus de six décennies, les histoires de Paddington rappellent aux lecteurs le pouvoir de la gentillesse, de la tolérance et de la persévérance face à l'adversité », a souligné Sevaun Palvetzian, présidente et cheffe de la direction d'UNICEF Canada. « Notre programme de cartes postales de Paddington a une double vocation. Non seulement il contribue à élargir les horizons des enfants canadiens, mais il nous permet aussi d'aider des enfants à travers le monde en investissant dans leur santé, leur sécurité et leur avenir. »

À propos de PaddingtonTM

Depuis 65 ans, l'écrivain britannique Michael Bond enchante les lecteurs du monde entier avec ses histoires sur PaddingtonTM, l'ours péruvien célèbre pour son amour de la marmelade. La gentillesse et l'humour qui émanent des histoires plaisent autant aux enfants qu'aux adultes, assurant la pérennité de la popularité de Paddington d'une génération à l'autre.

La maison d'édition HarperCollins Children's Books a publié sans interruption les aventures de Paddington depuis le 13 octobre 1958, date à laquelle, sous le nom de William Collins, elle a présenté pour la première fois au monde Un ours nommé Paddington.

Depuis lors, les aventures de Paddington ont été adaptées à plusieurs reprises à la télévision et, à la fin de 2014, Paddington a fait ses débuts au grand écran. Un autre film, Paddington 2, a suivi en 2017 et un troisième est en préparation. Les films ont été produits par STUDIOCANAL, chef de file européen de la production, de la distribution et des ventes internationales de longs métrages et de séries, une société de CANAL+ Group, un acteur majeur de la création et de la distribution de contenus dans le monde entier. En 2020, une toute nouvelle série télévisée sur Paddington destinée à un public préscolaire, The Adventures of Paddington (Les aventures de Paddington), a été lancée sur Nickelodeon, faisant découvrir Paddington à un tout nouveau groupe d'adeptes.

À propos de The Copyrights Group

The Copyrights Group, une société du chef de file européen de la production et de la distribution de films et de séries STUDIOCANAL (une société de Canal +), détient et administre la propriété intellectuelle et les boutiques officielles de PaddingtonMC. Il s'agit d'une agence internationale de conseil et de développement de propriété intellectuelle offrant des services complets et une expertise en matière de développement stratégique de marques, d'octroi de licences, et de commerce de détail à l'échelle mondiale.

L'entreprise élabore une stratégie de marque à 360 degrés pour Paddington, qui vise à faire connaître le personnage dans le monde entier. En plus de rejoindre des millions de personnes sur les réseaux sociaux, grâce à sa portée mondiale, Paddington a aussi aidé l'UNICEF à recueillir des millions de dollars pour les enfants dans le besoin grâce à des produits de collecte de fonds de marque depuis 2020. The Copyrights Group continue d'étendre le programme de licences de Paddington dans toutes les principales catégories, y compris le secteur expérientiel.

À propos de L'UNICEF

L'UNICEF est le plus important organisme humanitaire axé sur les enfants à l'échelle mondiale. Nous travaillons dans les endroits les plus durs du monde pour offrir une protection, des soins de santé, des vaccins, une éducation, des aliments nutritifs, de l'eau potable et des systèmes d'assainissement de l'eau.

En tant que membre des Nations Unies, nous sommes présents dans plus de 190 pays et territoires, un rayonnement unique qui nous permet d'être sur le terrain pour aider les enfants les plus défavorisés. Bien que l'UNICEF fasse partie du système des Nations Unies, son travail, qui consiste à sauver des vies, dépend entièrement de contributions volontaires.

