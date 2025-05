Le Bilan Innocenti 19 de l'UNICEF révèle des tendances inquiétantes en matière de santé mentale chez les enfants et les jeunes à l'échelle du Canada.

TORONTO, le 13 mai 2025 /CNW/ - Lorsqu'il est question d'endroits où il fait bon grandir, le Canada obtient à peine la note de passage. Le Bilan Innocenti 19 de l'UNICEF, qui examine l'état de bien-être des enfants et des jeunes dans les pays à revenu élevé, classe le Canada au 19e rang sur 36 pays, soit bien en deçà du tiers supérieur auquel on s'attend de la part de l'une des nations les plus riches du monde.

Lorsqu’il est question d’endroits où il fait bon grandir, le Canada obtient à peine la note de passage. (Groupe CNW/UNICEF Canada)

Même si le Canada affiche une augmentation de sa richesse nationale depuis les 25 dernières années, ses progrès relativement aux indicateurs de bien-être de l'enfant ont largement stagné, la santé mentale étant particulièrement préoccupante.

Pour jeter un regard plus approfondi sur la performance du Canada, UNICEF Canada publie également L'enfance interrompue : Comment le bien-être des enfants au Canada se compare-t-il à celui qui prévaut dans d'autres pays riches aujourd'hui, un rapport sommaire d'accompagnement du Bilan Innocenti 19. Ce rapport souligne le fait que les enfants canadiens sont moins heureux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a dix ans. En fait, un enfant sur cinq déclare être fréquemment victime d'intimidation et un nombre tout aussi important ont affirmé se sentir seuls à l'école.

Le Canada a obtenu des résultats mitigés dans d'autres secteurs clés du rapport :

Un enfant sur quatre a de la difficulté à se faire des amis; se classant 28 e

Malgré les progrès accomplis, le Canada conserve un taux élevé de suicide chez les adolescents; se classant 33 e

La satisfaction de la vie chez les enfants a baissé, passant de 83 % en 2010 à un peu moins de 76 % en 2022; se classant 13 e

Le Canada figure parmi les 10 premiers pays dans un seul secteur : les compétences scolaires; se classant 6e

Des pays ayant un niveau de richesse nationale moins élevé que le Canada, comme le Portugal et l'Espagne, affichent de meilleurs résultats, se classant respectivement 4e et 7e. Les Pays-Bas, le Danemark et la France occupent les trois premiers rangs du classement.

« Le Canada se trouve à une importante croisée des chemins. Nous devons faire des choix importants qui définiront la qualité de vie des générations d'enfants à venir », a déclaré Sevaun Palvetzian, présidente et cheffe de la direction d'UNICEF Canada. « Le présent rapport met en lumière les aspects auxquels nous devons accorder la priorité pour nos enfants, à savoir leur santé, leur sécurité, leur éducation et leur bonheur. Ce n'est pas en nous reposant sur nos lauriers que nous préparerons l'avenir dont nous avons besoin - ou que nos enfants méritent. »

Le rapport met en garde contre le fait que les enfants et les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à une « polycrise » de stress - qu'il s'agisse des effets persistants de la pandémie la plus grave depuis un siècle, de l'inflation des prix la plus rapide depuis une génération, ou du risque accru d'exposition aux préjudices et à l'intimidation sur les médias sociaux.

« En tant que jeune et défenseure de la santé mentale, je suis profondément déçue par la baisse de satisfaction des enfants et des jeunes du Canada à l'égard de leur vie. Une bonne santé mentale est la fondation de l'enfance, et pourtant elle continue d'être négligée », a déclaré Matin Moradkhan, défenseure des jeunes au sein d'UNICEF Canada. « Nous demandons un changement fondamental des politiques à l'égard de nos systèmes d'éducation, de financement et de soins de santé, afin que chaque enfant et chaque jeune ait la possibilité de s'épanouir. »

La performance du Canada comparativement à celle de ses pays homologues démontre que les politiques publiques ne suffisent pas encore à stimuler le potentiel des enfants et à les protéger contre les perturbations économiques, sociales, technologiques et environnementales. UNICEF Canada demande à tous les paliers de gouvernement de :

Renforcer les prestations de revenu, les congés parentaux, les programmes alimentaires dans les écoles et des services de garde d'enfants à un prix abordable pour offrir aux enfants le meilleur départ dans la vie.

pour offrir aux enfants le meilleur départ dans la vie. Mettre en place un commissaire national qui veille à ce que les besoins des enfants restent au cœur de toutes les décisions du gouvernement.

qui veille à ce que les besoins des enfants restent au cœur de toutes les décisions du gouvernement. Veiller à ce que les enfants puissent accéder au soutien en santé mentale dont ils ont besoin , en commençant par inclure les jeunes enfants dans le Fonds pour la santé mentale des jeunes du gouvernement fédéral.

, en commençant par inclure les jeunes enfants dans le Fonds pour la santé mentale des jeunes du gouvernement fédéral. Mettre en œuvre le principe de Jordan afin de garantir aux enfants des Premières Nations un accès équitable à tous les services et soutiens gouvernementaux.

