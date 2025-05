UNICEF Canada met en lumière les politiques audacieuses qui peuvent contribuer à faire progresser les droits de chaque enfant au pays et dans le monde entier

TORONTO, le 28 mai 2025 /CNW/ - Le discours du Trône a tracé une vision ambitieuse pour le Canada à un moment où les pressions intérieures s'intensifient et où l'incertitude règne à l'échelle mondiale. Il y a eu des signes encourageants indiquant que le gouvernement fédéral a l'intention de bâtir un Canada qui a à cœur le bien-être des générations futures en protégeant les investissements dans des politiques favorables aux familles, comme les garderies, les soins dentaires et l'assurance-médicaments. Pour que le Canada puisse « voir grand et poser des gestes encore plus grands », des mesures concrètes doivent encore être prises pour améliorer les conditions de nos enfants.

Les efforts visant à renforcer l'économie et à résoudre le problème de l'accessibilité financière ne déboucheront sur des progrès durables que s'ils s'accompagnent d'investissements robustes en matière de droits et de bien-être des enfants. En outre, en tant que signataire de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies, le Canada se doit de défendre et de faire progresser les droits de chaque enfant au pays et dans le monde entier.

Dans une perspective d'avenir, UNICEF Canada appelle à la mise en œuvre de politiques audacieuses et de solutions éprouvées, notamment :

Accroître le soutien accordé aux familles en augmentant les prestations de revenu, en prévoyant des congés parentaux inclusifs, en investissant dans les soins de santé mentale et physique, en élargissant l'accès aux programmes alimentaires scolaires et en proposant des services abordables de soins à la petite enfance.

en augmentant les prestations de revenu, en prévoyant des congés parentaux inclusifs, en investissant dans les soins de santé mentale et physique, en élargissant l'accès aux programmes alimentaires scolaires et en proposant des services abordables de soins à la petite enfance. Affirmer le leadership du Canada à l'échelle mondiale dans le cadre de la présidence du G7 en 2025 en protégeant les droits des enfants là où ils sont les plus à risque, en particulier au Soudan, en Haïti, en Ukraine et à Gaza , et en favorisant un engagement soutenu à l'égard du développement international et de l'aide humanitaire.

dans le cadre de la présidence du G7 en 2025 en protégeant les droits des enfants là où ils sont les plus à risque, en particulier au Soudan, en Haïti, en et à , et en favorisant un engagement soutenu à l'égard du développement international et de l'aide humanitaire. Défendre le droit des enfants à un environnement sain en signant la Déclaration sur les enfants, les jeunes et l'action climatique des Nations Unies, un engagement mondial en faveur d'une politique climatique axée sur les enfants et les jeunes.

Le Canada ne pourra édifier un pays digne de nos enfants et de nos petits-enfants qu'à l'aide de mécanismes de protection et d'investissements permettant à chaque enfant de réaliser pleinement son potentiel.

Pour citer le discours du Trône : « Nous devons à la présente génération ainsi qu'à celle qui suivra de réfléchir et d'agir en faveur du bien commun. » Dans cet esprit, UNICEF Canada est prêt à soutenir le gouvernement dans la concrétisation de ces promesses pour chaque enfant, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF est le plus important organisme humanitaire dans le monde axé sur les enfants. Nous travaillons dans les endroits les plus durs du monde pour offrir une protection, des soins de santé, des vaccins, une éducation, des aliments nutritifs, de l'eau potable et des systèmes d'assainissement de l'eau. En tant que membre des Nations Unies, nous sommes présents dans plus de 190 pays et territoires, un rayonnement unique qui nous permet d'être sur le terrain pour aider les enfants les plus défavorisés.

Bien que l'UNICEF fasse partie du système des Nations Unies, son travail, qui consiste à sauver des vies, dépend entièrement de contributions volontaires. Visitez unicef.ca et suivez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook.

