Une voie ouverte par direction sur le pont Honoré-Mercier du 2 au 4 mai

MONTRÉAL, le 27 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'une voie par direction sera disponible sur le pont Honoré-Mercier pendant la fin de semaine du 2 au 4 mai 2026. Cette entrave est requise afin de procéder à la réparation des dalles de béton sur la structure amont du pont (en direction de la Rive-Sud).

Entraves et gestion de la circulation

Pont Honoré-Mercier (route 138), de samedi, 3 h, à lundi, 5 h

Légende : Pont Honoré-Mercier – Une voie par direction du 2 au 4 mai 2026. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Une voie ouverte par direction sur le pont Honoré-Mercier.

Fermeture de l'entrée et de la voie réservée en provenance de la rue Airlie.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination, notamment vers l'aéroport.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]