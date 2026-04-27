Circulation en alternance sur la route 340 du 1er au 4 mai 2026

MONTRÉAL, le 27 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'une circulation en alternance sera mise en place sur la route 340, entre le chemin de la Petite-Rivière et l'autoroute 30, du 1er au 4 mai 2026. Cette entrave est requise afin d'effectuer des interventions de drainage et des travaux d'aqueduc dans le cadre du projet de réaménagement de la route 340, à Vaudreuil-Dorion et à Saint-Lazare.

Entrave et gestion de la circulation

Circulation en alternance, dirigée par des signaleuses et signaleurs routiers, sur la route 340, entre le chemin de la Petite-Rivière et la bretelle menant à l'autoroute 30 en direction est, de vendredi, 22 h, à lundi, 5 h.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]