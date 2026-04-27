Fermetures à venir dans l'axe de l'autoroute 520, à Montréal et à Dorval

MONTRÉAL, le 27 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population d'entraves à venir dans l'axe de l'autoroute 520. Ces fermetures sont requises dans le cadre des travaux de reconstruction des ponts d'étagement au-dessus de l'autoroute 13 et au-dessus de la 43e Avenue.

Entraves et gestion de la circulation

De vendredi 21 h 30 à lundi 5 h

Entraves dans l’axe de l’A-520 à compter de la fin de semaine du 1er mai 2026. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 13 en direction nord vers l'autoroute 520 en direction ouest.

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture de la voie de desserte de l'autoroute 520 (chemin de la Côte-de-Liesse) en direction ouest, entre la montée de Liesse et l'avenue Renaud. Circulation locale autorisée jusqu'à l'entrée menant vers l'autoroute 13 en direction nord. Les cyclomoteurs devront emprunter un détour balisé par une signalisation temporaire.

Fermeture des bretelles menant de la montée de Liesse vers la voie de desserte en direction ouest.

Reprise du chantier de reconstruction du pont d'étagement au-dessus de la 43e Avenue

Les travaux, qui reprendront le 3 mai, s'achèveront au début de l'été 2026.

Entraves et gestion de la circulation

Dès le 3 mai pour une période d'environ 3 semaines

La circulation sur les voies rapides de l'autoroute 520, entre l'avenue Riddle et la 46 e Avenue, sera déviée sur les voies de desserte.

Avenue, sera déviée sur les voies de desserte. Fermeture de la 43 e Avenue entre l'avenue Ryan et la rue Joseph-Dubreuil.

Avenue entre l'avenue Ryan et la rue Joseph-Dubreuil. Fermeture de l'avenue Ryan entre la 43 e Avenue et l'avenue Renaud.

Avenue et l'avenue Renaud. Fermeture de la rue Joseph-Dubreuil entre la 43 e Avenue et la 46 e Avenue.

Avenue et la 46 Avenue. Fermeture de la bretelle menant de la 43 e Avenue à la voie de desserte de l'autoroute 520 en direction est. La circulation locale sera maintenue pour ces entraves, sauf pour la fermeture complète de la 43 e Avenue entre l'avenue Ryan et la rue Joseph-Dubreuil.

Avenue à la voie de desserte de l'autoroute 520 en direction est.

Les usagers de la route à destination de l'aéroport international Montréal-Trudeau devront prévoir leur itinéraire en conséquence. D'autres entraves seront requises pour mener à bien ces projets. Le détail des fermetures sera annoncé par voie de communiqués de presse dès que possible.

Ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]