Fermetures à venir dans l'axe de l'autoroute 520, à Montréal et à Dorval
Nouvelles fournies parMinistère des Transports et de la Mobilité durable
27 avr, 2026, 14:36 ET
MONTRÉAL, le 27 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population d'entraves à venir dans l'axe de l'autoroute 520. Ces fermetures sont requises dans le cadre des travaux de reconstruction des ponts d'étagement au-dessus de l'autoroute 13 et au-dessus de la 43e Avenue.
Entraves et gestion de la circulation
De vendredi 21 h 30 à lundi 5 h
- Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 13 en direction nord vers l'autoroute 520 en direction ouest.
De vendredi 22 h à lundi 5 h
- Fermeture de la voie de desserte de l'autoroute 520 (chemin de la Côte-de-Liesse) en direction ouest, entre la montée de Liesse et l'avenue Renaud.
- Circulation locale autorisée jusqu'à l'entrée menant vers l'autoroute 13 en direction nord.
- Les cyclomoteurs devront emprunter un détour balisé par une signalisation temporaire.
- Fermeture des bretelles menant de la montée de Liesse vers la voie de desserte en direction ouest.
Reprise du chantier de reconstruction du pont d'étagement au-dessus de la 43e Avenue
Les travaux, qui reprendront le 3 mai, s'achèveront au début de l'été 2026.
Entraves et gestion de la circulation
Dès le 3 mai pour une période d'environ 3 semaines
- La circulation sur les voies rapides de l'autoroute 520, entre l'avenue Riddle et la 46e Avenue, sera déviée sur les voies de desserte.
- Fermeture de la 43e Avenue entre l'avenue Ryan et la rue Joseph-Dubreuil.
- Fermeture de l'avenue Ryan entre la 43e Avenue et l'avenue Renaud.
- Fermeture de la rue Joseph-Dubreuil entre la 43e Avenue et la 46e Avenue.
- Fermeture de la bretelle menant de la 43e Avenue à la voie de desserte de l'autoroute 520 en direction est.
- La circulation locale sera maintenue pour ces entraves, sauf pour la fermeture complète de la 43e Avenue entre l'avenue Ryan et la rue Joseph-Dubreuil.
Les usagers de la route à destination de l'aéroport international Montréal-Trudeau devront prévoir leur itinéraire en conséquence. D'autres entraves seront requises pour mener à bien ces projets. Le détail des fermetures sera annoncé par voie de communiqués de presse dès que possible.
Ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :
SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable
Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]
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