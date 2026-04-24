Pont de Québec - Fermetures complètes à venir les soirs et nuits du 26 au 30 avril

LÉVIS, QC, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des fermetures du pont de Québec sont prévues les soirs et les nuits du 26 au 30 avril prochains. Ces entraves sont requises afin de permettre au propriétaire de la structure du pont, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), d'installer des échafaudages en prévision de travaux de nettoyage et de peinture. En parallèle, des travaux d'installation de lampadaires auront également lieu sur la route 175, au nord du pont de Québec, dans le cadre du projet de réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

Gestion de la circulation

Fermeture complète du pont de Québec, dans les deux directions, du dimanche au jeudi, de 21 h à 5 h 30 le lendemain.

Le trottoir restera ouvert pour les piétons et cyclistes.

Une navette sera disponible pour les cyclomotoristes. En direction de Québec : embarquement à la station de la Presqu'île (intersection des rues de la Mission et de la Presqu'île). En direction de Lévis : embarquement au terrain situé au nord de la clinique médicale, sur le chemin Saint-Louis.



Entraves sur le pont Risi

Rappelons que des travaux d'inspection sont en cours sur l'autoroute 73, en direction sud, à la hauteur du pont Risi. Ces interventions, qui se poursuivront jusqu'au 8 mai, se déroulent du dimanche au jeudi, de 22 h à 5 h le lendemain, et entraînent la fermeture de deux voies sur trois de l'autoroute pendant la nuit.

Ces opérations pourraient être reportées en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec 511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

Liens connexes

Carte interactive des entraves | Québec511

Réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec | Gouvernement du Québec

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724