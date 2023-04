MONTRÉAL, le 11 avril 2023 /CNW/ - Les étudiantes et étudiants salarié-es de Concordia fondent le Syndicat des travailleuses et travailleurs en recherche et enseignement à Concordia (STTREC-CSN), affilié à la CSN.

Ils voulaient un syndicat démocratique et autonome pour maîtriser la négociation de leur convention collective. Un syndicat combatif concernant les enjeux sociaux chers à ses membres. C'est désormais chose faite avec le STTREC-CSN, fort de plusieurs milliers d'étudiantes et d'étudiants salarié-es de cette université anglophone de Montréal.

Une nouvelle génération engagée

« Le STTREC-CSN incarne une nouvelle génération qui s'engage pour améliorer ses conditions de travail, mais qui voit aussi au-delà avec une réflexion systémique sur les droits de la personne, l'environnement, la politique. Nous accueillons avec fierté ces camarades du monde entier dans notre confédération. Ils sont la preuve que le combat plus que centenaire de la CSN reste contemporain et qu'il perdure. »

- Caroline Senneville, présidente de la CSN

« Les étudiantes et étudiants salariés de Concordia sont essentiels au fonctionnement de l'université ; ce nouveau syndicat nous donne la chance de nous battre vraiment pour la paye, les protections et les conditions de travail que nous méritons », explique Ria Mayer, organisatrice de la campagne.

Une onde de choc qui résonnera longtemps

Son collègue et camarade Alex Angler évoque ce que la CSN représente pour elle: « En un mot : la solidarité. Notre combat de travailleuses et de travailleurs précaires n'est pas unique à Concordia ou au Québec. En nous alliant à d'autres syndicats militants de Concordia ou d'ailleurs, nous pouvons créer un mouvement pour briser le statu quo ». Enfin, Ria Mayer se félicite de l'implication des membres du STTREC-CSN. « Je suis si fière de toutes celles et de tous ceux qui ont joué un rôle, aussi petit soit-il, dans le succès colossal de cette campagne. »

Et elle ajoute avant de conclure : « Chaque carte signée est une onde de choc qui résonnera longtemps dans les couloirs de notre établissement. »

À propos

Fort de milliers de membres, le syndicat STTREC-CSN (en anglais CREW-CSN) représente les travailleuses et travailleurs en recherche et enseignement de l'université Concordia à Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

Renseignements: Damien Waltisperger, [email protected], 514 835-2786