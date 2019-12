Une version numérique et gratuite du Dictionnaire actuel de l'éducation

QUÉBEC, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'Université TÉLUQ reçoit une subvention de 75 000 $ du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour un projet de révision et de mise à jour du Dictionnaire actuel de l'éducation (DAÉ) dans une version numérique gratuite pour tous les intervenants éducatifs.

Caroline Brassard, directrice de l’enseignement et de la recherche à l’Université TÉLUQ, Renald Legendre, professeur émérite et spécialiste en sciences de l’éducation, André G. Roy, directeur général par intérim de l’Université TÉLUQ et Martin Maltais, directeur de cabinet adjoint à l’enseignement supérieur au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du gouvernement du Québec. (Groupe CNW/Université TÉLUQ)

Cette nouvelle édition accessible, réalisée par le professeur émérite et spécialiste en sciences de l'éducation Renald Legendre et le Département Éducation de l'Université TÉLUQ, comptera notamment de nouvelles définitions. Le but ultime étant d'accroître la qualité de l'éducation québécoise et d'actualiser ainsi le droit pour tous de développer au mieux leur potentiel et de participer à l'évolution de la société.

Il vise également à aider à prévenir l'analphabétisme, à réduire les troubles d'apprentissage et le décrochage scolaire, à assurer une excellente formation des enseignants, chercheurs et autres intervenants, en plus de soutenir le rayonnement du Québec dans l'ensemble de la francophonie comme chef de file de la démocratisation de l'éducation.

« Le Dictionnaire actuel de l'éducation est considéré comme une référence incontournable dans les facultés d'éducation à travers la francophonie. L'Université TÉLUQ est l'établissement par excellence pour porter et pérenniser ce projet. Son expertise en sciences de l'éducation et l'étendue de son rayonnement dans les milieux de pratique en témoignent », a mentionné le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge.

Le directeur général par intérim de l'Université TÉLUQ, André G. Roy, affirme que « c'est avec enthousiasme et détermination que nous saurons relever le défi qui s'annonce, sachant de surcroît que ce dictionnaire se distingue des autres dictionnaires en éducation par sa méthodologie rigoureuse, son contenu et sa présentation ».

On vise, dès la première année, la publication de 10 000 entrées, 7 500 articles, 21 000 définitions et 20 000 notes explicatives dans quelque 25 sous-domaines de l'éducation, en plus d'enrichir les 3 500 articles de sa plus récente édition. Le DAÉ continuera, année après année, d'ajouter des éléments suivant le développement du domaine.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.



Suivez-nous

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

SOURCE Université TÉLUQ

Renseignements: Denis Gilbert, Chargé des relations avec la presse, Service des communications et des affaires publiques, 418 657-2747, poste 5282, 1 800 463-4728, poste 5282, denis.gilbert@teluq.ca

Related Links

teluq.ca