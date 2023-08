Une vague d'enthousiasme qui surpasse les estimations de Tourisme Montréal : la métropole retrouve son affluence

MONTRÉAL, le 14 août 2023 /CNW/ - À mi-chemin de la saison touristique, Tourisme Montréal dévoile un bilan positif de cette saison, qui dépasse les prévisions. À ce jour, la métropole a accueilli 100 % des visiteurs ayant afflué durant la même période, en 2019.

Si les Américains et les Français sont toujours majoritaires, l'organisme note une augmentation significative de 10 % du nombre de visiteurs d'autres pays; les touristes du Royaume-Uni, du Mexique et du Brésil sont 30 % plus nombreux à choisir notre ville comme destination de vacances. Les prévisions sont aussi optimistes pour le reste de la saison: une augmentation de 6 % du volume total des passagers est prévue jusqu'en octobre.

Les signes de vitalité de l'industrie hôtelière confirment le retour marqué des voyageurs. Le taux d'occupation des hôtels de la métropole est aujourd'hui celui d'avant la pandémie avec une moyenne de près de 80% alors que les revenus totaux à la mi-saison surpassent de 26 % les chiffres de 2019. La capacité hôtelière a bondi pendant ce temps de 5 %.

Les festivals et événements de la métropole ont enrichi l'expérience des touristes et des Montréalais avec une animation urbaine effervescente. L'offre culturelle diversifiée et sans cesse renouvelée est sans contredit un produit d'appel créatif et de grande qualité. La fréquentation événementielle parle d'elle-même; le Grand Prix du Canada, Osheaga et Juste pour rire, entre autres, ont accueilli des foules record.

Tourisme Montréal continue à mettre de l'avant des stratégies touristiques novatrices. Ces initiatives ont porté leurs fruits ; le site MTL.ORG affiche une hausse d'achalandage spectaculaire de près de 45 % par rapport à l'an passé. Avec les mots-clés Montréal et Vacances l'augmentation est aussi significative du côté des moteurs de recherches à l'international. Le Passeport MTL a aussi suscité un engouement sans précédent : les ventes sont en augmentation de 20 % par rapport à 2019.

L'offre touristique de Montréal est vaste et de qualité, raison pour laquelle davantage de voyageurs choisissent de prolonger leur séjour. En réaction à ce bilan réjouissant de mi-saison, le président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière, a déclaré: « Nos quartiers centraux ne seraient pas si vivants et animés sans l'affluence de ces millions de visiteurs dont la satisfaction est une source de fierté pour nous tous. Ils me rappellent pourquoi l'écosystème touristique est si passionnément dévoué à promouvoir notre métropole. Collectivement, nous avons traversé des périodes de défis, mais notre engagement envers Montréal n'a jamais vacillé. »

Nos équipes ont saisi et maximisé chaque occasion d'affaires afin d'assurer, le retour en force des congrès sur l'Ile. Depuis le début de la saison estivale, la métropole a accueilli plus de 80 événements d'affaires et sportifs, des chiffres similaires à ceux de la même période l'an passé. Pour une sixième année consécutive, Montréal a été consacrée destination d'affaires de premier plan par l'Union des associations internationales (UIA).

Enfin, Montréal retrouve son dynamisme prépandémique, et ce, malgré les conditions météorologiques instables. Le président-directeur général de Tourisme Montréal souhaite d'ailleurs souligner l'importance d'une évaluation nuancée des données relatives aux conditions météorologiques : « Les prévisions suscitent des inquiétudes légitimes, mais il est primordial de prendre en compte différents facteurs pour une prise de décision éclairée. Une faible probabilité de pluie ne devrait pas entraîner l'annulation de vos activités prévues en extérieur. »

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

