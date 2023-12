Une usine de fabrication de Trina Solar est reconnue comme une usine verte nationale

CHANGZHOU, Chine, le 15 déc. 2023 /CNW/ - L'usine de production d'énergie photovoltaïque de Trina Solar à Suqian, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, figure sur la liste des usines écologiques nationales publiée par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information. Cette inscription représente une nouvelle étape dans l'engagement de l'entreprise envers le développement durable.

Les usines vertes sont celles qui utilisent judicieusement les terres, évitent d'utiliser des matières premières nocives, adoptent des pratiques de production écologiques, manipulent intelligemment les déchets, utilisent de l'énergie à faibles émissions de carbone et fonctionnent par ailleurs d'une manière respectueuse de l'environnement. Trina Solar s'engage à devenir le chef de file dans le domaine des solutions photovoltaïques et des solutions de stockage d'énergie intelligentes, et elle fait la promotion de l'énergie verte de façon continue. L'entreprise fournit de l'électricité propre au moyen de modules photovoltaïques et s'est engagée à utiliser des procédés écologiques dans sa fabrication et à éliminer ou à réduire ses émissions de carbone. Les efforts de l'entreprise lui ont valu une note de 99,4 selon les principaux indicateurs de l'évaluation verte des usines.

Voici comment l'usine solaire de Trina Solar a obtenu son évaluation verte

Principaux indicateurs Infrastructures Système de gestion Investissement dans les ressources énergétiques Produits Émissions dans l'environnement Rendement Total Notes 20 15 15 10 10 29,40 99,40

Dans le cadre de sa mission de fournir de l'énergie solaire à tout le monde, Trina Solar milite vigoureusement en faveur d'un développement vert, sobre en carbone et durable, conformément à sa philosophie ESG. La gamme complète des modules Vertex de 210 mm a reçu la certification ACV et la certification relative à l'empreinte carbone décernées par TÜV Rheinland l'année dernière. De plus, Trina Solar figurait cette année au classement des entreprises les plus innovantes de la Chine sur le plan des facteurs ESG selon le magazine Forbes et a été nommée chef de file pour la décarbonisation dans l'Union européenne. L'usine de fabrication de l'entreprise à Yiwu, dans la province du Zhejiang, a été désignée « usine carboneutre » par TiGroup, devenant la première usine de l'industrie de la PV à recevoir un tel titre.

De la mise en œuvre d'opérations écologiques au développement d'une chaîne de valeur durable en passant par la fabrication de produits à faible empreinte carbone, Trina Solar est déterminée à réduire les émissions de carbone partout où elle le peut. L'entreprise continuera de fabriquer et de vendre ses produits de grande qualité et de chapeauter la promotion d'un avenir axé sur l'énergie verte.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : +86-21-6057-5302, [email protected]; [email protected]