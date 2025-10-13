Une tournée dans le Nord-du-Québec pour le député libéral André A. Morin et son chef, Pablo Rodriguez

QUÉBEC, le 13 oct. 2025 /CNW/ - Le député libéral de l'Acadie, André A. Morin, entreprend une tournée dans le Nord-du-Québec pour aller visiter des entreprises et organismes de Chibougamau et de Lebel-sur-Quévillon en plus de rencontrer le maire de Lebel-sur-Quévillon.

M. Morin, profitera de sa présence dans Ungava pour échanger sur les différents dossiers dont il est le porte-parole à l'opposition officielle, notamment en matière de justice, d'immigration, de francisation et d'intégration et pour les relations avec les Premières Nations et les Inuit, en plus d'être le responsable de la région du Nord-du-Québec au sein du caucus libéral.

Durant ces trois journées, du 14 au 16 octobre, M. Morin sera accompagné du chef de sa formation politique, Pablo Rodriguez.

MM. Morin et Rodriguez seront disponibles pour des entrevues avec les médias locaux.

