Fin de la session parlementaire - Marie-Claude Nichols dresse le bilan des batailles menées pour Vaudreuil en 2025

VAUDREUIL-DORION, QC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Les députées et députés provinciaux ont quitté l'Assemblée nationale vendredi afin de rejoindre leur circonscription pour la période des fêtes. La députée libérale de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, en a profité pour dresser le bilan d'une année bien chargée à représenter les citoyennes et les citoyens de sa circonscription.

Cette session parlementaire a marqué le retour de la députée Nichols au sein du caucus libéral, ce qui lui a permis de travailler avec l'équipe de l'opposition officielle sur plusieurs dossiers locaux, mais aussi nationaux. Mme Nichols s'est d'ailleurs vu confier la responsabilité de porte-parole de l'opposition officielle en matière d'Affaires municipales, un dossier qu'elle connaît bien, puisqu'elle l'a déjà défendu dans le passé et qu'elle a occupé la fonction d'élue municipale.

Les services de santé, toujours un enjeu dans la région

Devant l'inquiétude de la population locale face à l'adoption sous bâillon de la Loi 2 le 25 octobre dernier, la députée de Vaudreuil a demandé au gouvernement de la CAQ de faire preuve de souplesse en suspendant temporairement cette loi, qui déchire le Québec. En effet, avec à peine une cinquantaine de kilomètres à parcourir entre Vaudreuil-Dorion et Hawkesbury, en Ontario, les inquiétudes sont vives dans la région à l'idée de voir les médecins mécontents aller pratiquer dans la province voisine. Plusieurs cliniques de la région se sont d'ailleurs fait signifier, par certains de leurs médecins, leur intention de quitter pour aller pratiquer ailleurs ou se diriger vers une retraite anticipée. La députée s'inquiète aussi des difficultés de recrutement des médecins pour le nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges, qui seront exacerbées par cette loi.

Un besoin criant d'investissement dans nos infrastructures sportives

Consciente des conséquences du manque d'investissement dans les infrastructures sportives sur la qualité de vie de la population de la région, la députée Nichols a dénoncé le refus du gouvernement de la CAQ d'accorder aux municipalités de la circonscription les sommes réclamées pour l'entretien et le développement d'infrastructures sportives, dont la réalisation de l'aréna de Pincourt. La désuétude de certaines infrastructures sportives force de nombreuses personnes à parcourir plusieurs kilomètres pour pouvoir pratiquer leur sport. Cette situation a été amplifiée par la fermeture de l'aréna de Sainte-Anne-de-Bellevue, qui oblige les adeptes de sports de glace à se déplacer jusqu'à celui de Valleyfield. Elle a déploré le fait que plusieurs familles de la région doivent parcourir plus de 80 km par jour pour conduire leurs enfants à leur entraînement, et que des ligues de hockey aient été obligées de mettre fin prématurément à leur saison faute de surface pour jouer.

Cartographie des zones inondables

La nouvelle cartographie des zones inondables, que le gouvernement caquiste compte publier en 2026, soulève aussi de vives inquiétudes dans la région de Vaudreuil-Soulanges. En effet, plusieurs citoyennes et citoyens de Vaudreuil craignent d'être incapables d'assurer leur résidence ou de renouveler leur prêt hypothécaire s'ils se trouvent en zone rouge. La députée Nichols avait interpellé le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de l'époque, Benoît Charette, pour lui réclamer plus d'ouverture face aux mesures de résilience proposées par les résidentes et résidents, mais également par les municipalités, dont celle de Vaudreuil-Dorion. La députée a également déposé une pétition signée par 2130 personnes, qui réclame notamment une révision des cartes de zones inondables, l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations et un report de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

La mobilité dans la région de Vaudreuil-Soulanges

Les enjeux de mobilité, une problématique affectant grandement la population de la région, ont de nouveau été l'un des chevaux de bataille de la députée au cours de la dernière année. Mme Nichols a poursuivi ses démarches visant à convaincre le gouvernement de la CAQ d'investir dans le projet de la voie de contournement de l'autoroute 20. Elle a d'ailleurs adressé une lettre au premier ministre Legault, lui demandant de soumettre ce projet au premier ministre du Canada, en réponse à sa demande aux premiers ministres de toutes les provinces canadiennes de lui fournir une liste de propositions concrètes et de projets d'intérêt national, qui permettraient au Canada de faire face aux tensions commerciales avec les États-Unis.

La députée profitera de la pause de travaux parlementaires pour être encore plus présente dans sa circonscription. Au cours des prochaines semaines, elle rencontrera divers organismes, participera à des repas partagés et à plusieurs activités des fêtes. Elle profite également de l'occasion pour souhaiter de joyeuses fêtes aux citoyennes et aux citoyens de sa circonscription en les invitant, s'ils le peuvent, à faire preuve de générosité en offrant du temps, des denrées ou des dons aux organismes locaux qui viennent en aide à celles et ceux qui connaissent une période plus difficile.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Laureline Baril-Boisclair, Communication, Bureau de la députée de Vaudreuil, 450 424-6666