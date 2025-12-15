Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie et d'innovation

QUÉBEC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - IQ ne peut pas dire non au gouvernement

« Investissement Québec est devenue le mandataire de François Legault. C'est lui, le grand responsable de la décision d'investir dans Northvolt, Lion Électrique, Recyclage Carbone Varennes entre autres.

Ses mauvaises décisions entraînent des conséquences désastreuses. Des centaines de millions de dollars de l'argent des Québécois perdus par la CAQ dans des mauvais projets. Le premier ministre répète que son gouvernement prend des « risques calculés ». Eh bien, il devrait apprendre à compter et ça presse!

L'an dernier, la CAQ n'a soutenu que 1% de toutes nos PME qui sont pourtant le cœur de l'économie québécoise, et ce, avec un rendement nul. La CAQ fait la démonstration éclatante qu'elle n'a jamais été le parti de l'économie sur le dos des Québécois. »

- Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie et d'innovation

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]; Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-580-9754, [email protected]