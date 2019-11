Une toile légendaire de Picasso vendue pour plus de 9 millions de dollars lors de la vente en salle automnale de la Maison Heffel

Chef-d'œuvre de Pablo Picasso , Femme au chapeau a été vendu pour 9,1 millions de dollars dans le cadre de cette vente aux enchères sans précédent.

, a été vendu pour dans le cadre de cette vente aux enchères sans précédent. Street, Alert Bay d' Emily Carr figure désormais au deuxième rang des meilleures ventes pour une œuvre de l'artiste, ayant trouvé preneur pour 2,4 millions de dollars .

d' figure désormais au deuxième rang des meilleures ventes pour une œuvre de l'artiste, ayant trouvé preneur pour . Les ventes totales de l'événement automnal se chiffrent à plus de 22,4 millions de dollars.

TORONTO, le 20 nov 2019 /CNW/ - Maison de vente aux enchères d'envergure internationale et chef de file du marché de l'art au Canada, la Maison Heffel a présenté aujourd'hui à Toronto sa vente en salle semestrielle, dans le cadre de laquelle 113 œuvres en provenance des quatre coins du globe ont été offertes dans une salle remplie au maximum de sa capacité. Des chefs-d'œuvre de Pablo Picasso, d'Emily Carr et de Joan Mitchell ont volé la vedette lors de cet événement et permis d'atteindre des ventes totales de 22,4 millions de dollars. Près de la moitié des ventes réalisées par Heffel l'ont été pour des œuvres majeures en provenance de l'extérieur du Canada, une situation qui vient confirmer la place toujours plus enviable qu'occupe le pays - et, au premier plan, la Maison Heffel - sur le marché international de l'art. (Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens et comprennent une prime d'achat.)