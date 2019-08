Une technologie verte pour la restauration minière bientôt à Vegreville, en Alberta

OTTAWA, le 26 août 2019 /CNW/ - Pendant que la demande mondiale de technologies plus propres dans le secteur des ressources naturelles continue d'augmenter, l'industrie minière canadienne est à l'avant-garde avec ses innovations qui changent la donne dans le domaine du traitement des minéraux. Le gouvernement du Canada voit là l'occasion d'exploiter nos ressources naturelles de manières plus propres et plus durables, de créer de bons emplois dans la classe moyenne, d'augmenter la compétitivité et de réduire la pollution, tout en cheminant vers un avenir énergétique propre.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui l'octroi de près de 2 millions de dollars à la société ElectroKinetic Solutions en vue de l'essai sur le terrain d'une nouvelle technique d'assèchement qui accélère la restauration des parcs à résidus nouveaux ou anciens de l'industrie des sables bitumineux.

L'asséchement et l'extraction du bitume des sables bitumineux produit de grands volumes de résidus qui sont déposés de grands bacs de décantation. Ces résidus contiennent de l'eau, du sable, de l'argile et du pétrole résiduaire. La nouvelle technique accélère l'assèchement des résidus et permet d'entreprendre immédiatement une restauration progressive des sites d'exploitation des sables bitumineux pour en faire des terrains viables.

Financé par le Programme de croissance propre de Ressources naturelles Canada en collaboration avec notre partenaire Alberta Innovates, ce projet sera l'occasion de mettre à l'essai et de perfectionner la technologie, qui a de nombreux avantages économiques et environnementaux. Ainsi, on prévoit faire baisser la demande d'eau douce, faciliter la restauration immédiate et progressive des sites, réduire les émissions de gaz à effet de serre et atténuer les impacts écologiques sur les écosystèmes locaux et les usages traditionnels des terres. Sur le plan économique, le projet fera baisser les coûts d'extraction, ce qui améliorera la viabilité à long terme de l'industrie des sables bitumineux de l'Alberta.

Le Programme de croissance propre est un fonds d'investissement de 155 millions de dollars qui soutient les écotechnologies émergentes pour mieux réduire les impacts de nos activités sur l'air, le sol et l'eau tout en augmentant la compétitivité et en créant de l'emploi. Le projet bénéficie aussi du financement et du soutien de Technologies du développement durable Canada (TDDC). TDDC aide les entrepreneurs canadiens à accélérer le développement et le déploiement d'écotechnologies compétitives sur les marchés mondiaux.

Le plan national sur le climat prévoit plus de 50 mesures pour protéger l'environnement et léguer une planète plus saine aux générations futures, notamment des mesures de protection des océans, l'élimination progressive des centrales au charbon, l'investissement dans les énergies renouvelables et les transports en commun et la réduction de la pollution plastique. Les technologies minières vertes sont au cœur de la stratégie adoptée par le Canada pour lutter contre les changements climatiques tout en stimulant l'économie.

« En investissant dans des projets de ce genre, nous contribuons à maintenir le Canada à l'avant-garde de la gérance environnementale tout en bâtissant une industrie minière plus prospère. Grâce à de solides alliances et à notre engagement en faveur de l'innovation, nous jetons les bases de l'industrie minière de demain, plus durable et plus compétitive. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

