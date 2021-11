Une subvention du MAPAQ pour un projet de valorisation de l'achat local - Une collaboration de l'ITHQ, l'Université Laval et l'Université Concordia

Cet outil prendra la forme d'une application web permettant aux utilisatrices et utilisateurs d'obtenir très facilement un portrait global de leurs achats (provenance, indicateurs de durabilité, certifications, etc.), afin de fixer des objectifs d'approvisionnement local et de durabilité, d'identifier les possibilités d'amélioration et de mesurer les progrès accomplis. Ce vaste répertoire sera également utile pour trouver des fournisseurs potentiels répondant aux besoins des institutions visées (secteurs de la santé, de l'éducation postsecondaire, des centres de la petite enfance et des cafétérias des ministères et agences gouvernementales).

« Ce projet apportera des solutions concrètes à l'enjeu d'approvisionnement local au sein des services alimentaires. Nous sommes très heureuses de cette contribution de l'équipe au développement de cet outil qui permettra, à termes, de faire des choix plus éclairés et d'augmenter la proportion d'achat d'aliments locaux. » - Véronique Perreault, professeure-chercheuse à l'ITHQ et codirectrice du GastronomiQc Lab.

« La valorisation et la mise au menu des produits québécois est au cœur de la mission du GastronomiQc Lab, nous sommes fiers du leadership de cette équipe de recherche et de mise en œuvre dans ce projet rassembleur. » - Sylvie Turgeon, professeure titulaire à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval et codirectrice du GastronomiQc Lab.

« Nous sommes très heureux de travailler avec l'ITHQ et l'Université de Laval pour développer un outil qui permettra aux institutions publiques du Québec de mesurer et d'augmenter leur soutien aux productrices et producteurs québécois. Nous pensons également qu'en permettant aux institutions d'avoir une compréhension plus approfondie de leurs achats alimentaires, l'outil encouragera une plus grande collaboration pour faire évoluer notre système alimentaire vers des pratiques plus durables, » Sabrina Lavoie, directrice exécutive, planification et budget de l'Université Concordia.

Une collaboration inédite

Ce projet interinstitutionnel sera mené par une équipe provenant de trois grands établissements d'enseignement québécois : Alain Girard, professeur à l'ITHQ et chercheur au GastronomiQc Lab, Claudette Torbey, administratrice des services alimentaires pour la durabilité et la qualité de l'Université Concordia, et Stéphanie Vézina, coordonnatrice des opérations en alimentation responsable à l'Université Laval.

L'outil sera également développé en concertation avec plusieurs partenaires dont Aliments du Québec au menu (Aliment du Québec), le réseau de conseillers en achat local institutionnel de l'ITHQ, Commun'assiette (Équiterre), l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE), l'Association québécoise de la distribution des fruits et légumes (AQDFL), et différentes organisations ayant accepté d'alimenter la base de données et de participer au développement de l'outil du point de vue des utilisateurs.

À propos du GastronomiQc Lab

GastronomiQc Lab est une initiative conjointe de l'Université Laval et de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), dont le but est de favoriser l'innovation et de faire rayonner la gastronomie québécoise à l'échelle locale et internationale. L'ITHQ se démarque au Canada par son rôle de leader dans le secteur de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration et par son expertise scientifique relative à ces domaines. L'Université Laval est, quant à elle, reconnue pour son expertise en sciences de l'alimentation avec sa Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation (FSAA) et les approches interdisciplinaires de son Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF). La Société des casinos du Québec (SCQ), son partenaire principal, est un acteur d'envergure dans l'industrie. De plus, le GastronomiQc Lab n'aurait pu voir le jour sans les démarches et l'appui des Fondations de l'ITHQ et de l'Université Laval.

À propos de l'Université Concordia

Université nouvelle génération, Concordia repense l'avenir de l'enseignement supérieur. Située à Montréal, ville animée et multiculturelle, Concordia est classée meilleure université du Canada de moins de 50 ans. Elle accueille annuellement quelque 51 250 étudiantes et étudiants grâce à son approche novatrice axée sur l'apprentissage expérientiel et la recherche interfonctionnelle.

