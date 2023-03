Une sortie ŒUF'orisante pour Pâques - Les œufs sous toutes leurs formes à l'Aquarium du Québec

QUÉBEC, le 23 mars 2023 /CNW/ - Du 1er au 10 avril, les cocos sont à l'honneur à l'Aquarium du Québec ! Au menu : ŒUFS'nigmes marines, défi Fais ton aquarium et ton nid, de plus nos guides animaliers se feront un plaisir de vous parler de la reproduction des animaux et des poissons. Le petit plus : nous avons un nouveau conte pour les tout-petits.

Faire son aquarium et son nid

Accompagnés d’un guide animalier, les visiteurs devront réaliser eux-mêmes un véritable aquarium en déterminant l’habitat, les décors et les paramètres de l’eau. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec) Comment les animaux de l’Aquarium se reproduisent, les poissons pondent-ils tous des œufs? (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec) Déambulez à travers nos bassins de poissons, de méduses, d’hippocampes et apprenez-en plus sur leurs façons de se reproduire en compagnie de nos guides animaliers. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec) Activité : Faire son aquarium et son nid (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Accompagnés d'un guide animalier, les visiteurs devront réaliser eux-mêmes un véritable aquarium en déterminant l'habitat, les décors et les paramètres de l'eau. Ils devront aussi créer le nid de leur spécimen.

ŒUFS'nigmes marines

Comment les animaux de l'Aquarium se reproduisent, les poissons pondent-ils tous des œufs? Avec notre rallye ŒUFS'nigmes marines, répondez aux questions et découvrez les œufs en bois cachés sur notre site.

Tout savoir sur la reproduction des animaux

Déambulez à travers nos bassins de poissons, de méduses, d'hippocampes et apprenez-en plus sur leurs façons de se reproduire en compagnie de nos guides animaliers.

L'histoire de Conrad

En avril, les Contes de l'Aquarium vous amènent dans l'univers du concombre de mer. L'histoire Pas de salade pour le petit Conrad est racontée aux enfants, suivie d'une présentation éducative sur cette drôle d'espèce.

Oeufs chocolatés

Parce que Pâques c'est aussi la fête du chocolat, des gâteries chocolatées seront offertes à ceux et celles qui participent à nos différents défis.

Pour Pâques, venez faire de belles découvertes avec nous ! Toutes les activités sont incluses dans le billet d'entrée.

Consultez l'horaire complet des activités.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Stéphanie Tremblay, Conseillère en communication, Aquarium du Québec, 581-745-2200, [email protected]