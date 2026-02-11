Avis aux médias - Breffage technique concernant le projet de loi édictant la Loi visant à favoriser l'accès au logement et modifiant diverses dispositions concernant le domaine de l'habitation
11 févr, 2026, 13:26 ET
QUÉBEC, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Les journalistes sont conviés à un breffage technique du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et de la Société d'habitation du Québec concernant le projet de loi édictant la Loi visant à favoriser l'accès au logement et modifiant diverses dispositions concernant le domaine de l'habitation.
Les journalistes qui souhaitent participer à l'activité doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 13 h 50, aujourd'hui.
AIDE-MÉMOIRE
Date :
Mercredi 11 février 2026
Heure :
14 h
Lieu :
En ligne
Vous recevrez le lien de connexion à la suite de votre inscription.
SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales
Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, 367 867-7770, [email protected] ; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746
