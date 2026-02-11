Avis aux médias - Breffage technique concernant le projet de loi édictant la Loi visant à favoriser l'accès au logement et modifiant diverses dispositions concernant le domaine de l'habitation

QUÉBEC, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Les journalistes sont conviés à un breffage technique du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et de la Société d'habitation du Québec concernant le projet de loi édictant la Loi visant à favoriser l'accès au logement et modifiant diverses dispositions concernant le domaine de l'habitation.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'activité doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 13 h 50, aujourd'hui.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Mercredi 11 février 2026 Heure : 14 h Lieu : En ligne Vous recevrez le lien de connexion à la suite de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, 367 867-7770, [email protected] ; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746